Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina por presuntos delitos de lesa humanidad

El fiscal Carlos Stornelli pidió este lunes que se inicie el trámite de extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para que sea indagado en una causa por violaciones a los derechos humanos. El planteo se apoya en una denuncia presentada en 2024 por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), que ese mismo año había logrado frenar una visita que el líder venezolano tenía prevista a Buenos Aires.

La solicitud fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, en el expediente en el que Maduro está imputado y sobre el que pesa una orden de captura internacional vigente. En ese marco, el fiscal consideró que corresponde avanzar de manera inmediata con el procedimiento de extradición activa.

Según consta en la causa, el FADD reclamó formalmente la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina mediante un escrito firmado por su presidente, el legislador porteño Waldo Wolff.

En 2024, cuando Wolff aún se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y presidía el foro, realizó una presentación ante los tribunales de Comodoro Py. En septiembre de ese año, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de Maduro y del dirigente venezolano Diosdado Cabello para ser indagados por “graves violaciones a los derechos humanos”.

En aquella resolución también se solicitó que se notificara la decisión a Interpol, con el objetivo de activar pedidos de captura internacional a través del sistema de alertas rojas. En un comunicado, el FADD sostuvo que las acciones judiciales alcanzan no solo a Maduro sino también a “los mandos altos, medios y bajos del régimen”, a quienes acusó de hechos calificados como delitos de lesa humanidad según el derecho internacional.

En su dictamen, Stornelli señaló que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros, en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica” y recordó que en la causa argentina existe un llamado a declaración indagatoria con orden de detención vigente. Por ese motivo, calificó como “urgente” el inicio del procedimiento de extradición para que el acusado sea sometido al proceso judicial.

Ahora, el juez Ramos deberá definir si hace lugar al planteo del fiscal y dispone el envío de un exhorto diplomático para requerir formalmente la entrega de Maduro desde Estados Unidos. De avanzar, el trámite implicaría la intervención de la Cancillería argentina y de las autoridades judiciales estadounidenses.