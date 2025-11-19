Javier Milei recibió a Andrea Bocelli en la Casa Rosada: mini recital y condecoración

El presidente Javier Milei recibió este miércoles al musico italiano Andrea Bocelli, quien se encuentra en el país luego de protagonizar una serie de shows.

El mandatario, fanático de la opera, se entrevistó con el cantante lírico en Casa Rosada.

En horas de la mañana, los mozos acercaron al Salón Blanco bandejas con canapés y bruschettas para el agasajo. En la puerta, los efectivos de Casa Militar esperan la llegada de los invitados que incluiría a diplomáticos de la Embajada italiana en la Argentina.

El mandatario llegó a Casa Rosada a las 9.50 y desde entonces encabezó reuniones privadas en sus despachos ubicados en el primer piso.

El italiano interpretó un breve repertorio de dos canciones (en principio iban a ser cinco, pero Bocelli se disculpó por no tener la voz en las condiciones que quería tras haber protagonizado shows los últimos días y redujo su presentación a una sola canción cantada y otra en piano) ante el reducido grupo de funcionarios que se nucleó para escucharlo tras ser condecorado por la administración libertaria, como la hermana del presidente, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Interior, Diego Santilli.

Comenzó con una interpretación solo en piano del tango “Por una cabeza” y finalizó con una versión de “Bésame mucho”.

Lo llamativo es que el mini concierto tuvo lugar en la previa a las declaraciones del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, en Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto pedido de coimas a través del organismo.

A finales de octubre, Bocelli cantó para el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la previa al intercambio bilateral que mantuvo el republicano con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Años antes, en 2016, durante la primera presidencia de Trump había rechazado el ofrecimiento que finalmente efectuó como “un acto diplomático”.

El italiano protagonizó dos shows en el país como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo, fecha agregada luego de agotar la primera convocatoria, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro. Continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y para luego viajar a Dallas, Estados Unidos.