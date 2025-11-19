Sin sanción: Racing y River jugarán con público y a estadio lleno

El encuentro entre Racing Club de Avellaneda y River Plate por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se jugará con público y será a estadio completo.

La decisión se tomó tras una reunión clave entre las autoridades de la Aprevide, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino y los dirigentes de Racing, entre ellos Diego Milito y Kevin Feldman, quienes acudieron en representación de “La Academia”.

En dicho encuentro, las tres partes lograron un acuerdo formal que habilita la presencia de los hinchas para uno de los partidos más convocantes de los Playoffs. La reunión permitió destrabar la situación disciplinaria y encaminar una solución que el club venía gestionando desde hace semanas.

De esta manera, el organismo de seguridad bonaerense dejó sin efecto la pena de tres partidos a puertas cerradas que había impuesto a Racing por el uso de pirotecnia en el histórico recibimiento frente a Flamengo, en la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores. Esa sanción ya había comenzado a cumplirse: el encuentro del pasado 8 de noviembre, en el que Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia en el Cilindro, fue el primero de los tres partidos estipulados.

La determinación de la Aprevide llega en un momento crucial del campeonato, donde tanto Racing como River buscan avanzar a los cuartos de final en un duelo con historia, tensión y expectativas elevadas. La posibilidad de contar con público no solo beneficia al equipo local desde lo emocional, sino que también impacta en el clima general del partido, que se potenciará con un Cilindro colmado.

En el plano institucional, la decisión también representa una señal positiva para Racing, que había manifestado su intención de regularizar la situación lo antes posible. Milito y Feldman encabezaron las gestiones con un mensaje claro: garantizar las condiciones de seguridad necesarias y evitar futuros inconvenientes vinculados al uso de pirotecnia.

Con el levantamiento de la sanción, la Aprevide dio por cerrado el episodio disciplinario y permitirá que el partido ante River se dispute con normalidad. El Cilindro, una de las canchas más imponentes del país, volverá a vivir una noche decisiva con el acompañamiento de su gente, en un choque que promete alta intensidad y un marco acorde a la importancia del duelo.

El comunicado de Racing

Racing informó que en una reunión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y autoridades de seguridad “reconoció el uso indebido de pirotecnia” durante el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.

El club admitió el hecho, anunció que “investigará a los responsables” y “se comprometió” a trabajar con AFA, APreViDe y el Ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar medidas de cara al partido ante River por el Torneo Clausura y futuros eventos, priorizando seguridad, salud y organización.

El comunicado oficial de APREVIDE

“El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires através APREVIDE informa que se ha decidido levantar la sanción impuesta a Racing Club, que le impedía jugar con público, debido al uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo por la Copa Libertadores.

La decisión se tomó luego de la reunión celebrada hoy, en la que participaron el presidente de Racing, Diego Milito, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso y el titular de APREVIDE.

Racing Club reconoció el uso indebido de pirotecnia en el partido ante Flamengo y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables. En este sentido, APREVIDE valora la actitud del club y su compromiso con la seguridad y la prevención de la violencia en el deporte.

Por lo tanto, Racing Club podrá jugar con público el próximo lunes ante River Plate, en el marco de la fecha correspondiente al torneo local.

APREVIDE quiere destacar que esta decisión no significa un relajamiento en la lucha contra la violencia en el deporte. La agencia seguirá trabajando para prevenir el uso de pirotecnia y otros elementos peligrosos en los estadios, y no dudará en aplicar sanciones severas a Racing Club en caso de reincidencia.

La seguridad de los espectadores y la prevención de la violencia en el deporte son la prioridad de APREVIDE“.