Ricardo Lorenzetti, sobre la causa Cuadernos: “No es admisible un juicio en esos términos”

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como “inadmisible” el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó al Consejo de la Magistratura porque “funciona mal”, y sostuvo que una reforma laboral debe salir “por consenso” para ser sostenible en el tiempo.

“No puede ser o no es admisible un juicio de una mega causa en esos términos para toda la sociedad, no está bien. El punto es por qué sucede esto y qué hay que hacer”, dijo Lorenzetti.

“Cuando entré a la Corte hicimos un plan de políticas de Estado, y dijimos varias cosas, entre ellas, hablamos de las mega causas. Se definió una política especial. Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla. El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono a la política de Estado”, sostuvo el supremo en diálogo con Radio Rivadavia.

Lorenzetti explicó que en “los jueces están sobrepasados”, porque “faltan cubrir muchas vacantes”, pero aseveró que en una mega causa “hay que trabajar, y en el verano también, cuando uno tiene un caso de esta magnitud hay que acelerar y hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad”.

Además, el juez manifestó que de cara a la gente “lo importante es la rapidez, pero también la imparcialidad y la transparencia”, porque “no se puede condenar mediáticamente, no es eso lo que el derecho tiene que hacer, tiene que funcionar con equilibrio e imparcialidad”.

Consultado sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso, el magistrado dijo que lo que sancione el Parlamento debe apuntar a “una política equilibrada y sostenible en el tiempo”, porque eso es indispensable para que haya “seguridad jurídica”.

“En la argentina hubo muchas reformas laborales y también muchos cambios en los poderes judiciales”, sostuvo, y aseguró que “las reformas que se hacen sin consenso no se sostienen en el tiempo” ya que “si cambiamos a cada rato es un problema para la seguridad jurídica”.

En cuanto a la reforma laboral puntualizó que “hay que corregir el sistema de las indexaciones que multiplican las indemnizaciones hasta cifras inadmisibles”, y señaló que la Corte “ha revocado varias veces” este tipo de sentencias, pero sus fallos no tienen obligatoriedad.

“Las sentencias de la Corte no son obligatorias, necesitamos que tengan más obligatoriedad, porque en el tema laboral muchos tribunales siguen emitiendo fallos como si no existiera una jurisprudencia”, advirtió.

Ante una consulta, Lorenzetti dijo que la Justicia tiene como gran problema “la cobertura de los cargos”, porque “el Poder Judicial está haciendo muchos esfuerzos personales, pero funciona hoy gracias al esfuerzo de jueces, juezas y empleados, porque hay muchos juzgados sin jueces”.

“He pasado cinco presidentes y creo que no hay una política de Estado sobe el Poder Judicial. Tenemos que estar de acuerdo en que el Poder Judicial es independiente. Cuando uno ve como se nombran los jueces en la Nación y las provincias, pasan por un filtro político muy fuerte. Y la idea de partidización no es buena”, aseveró.

Por otra parte, criticó también al Consejo de la Magistratura que “no funciona bien desde hace años”, y remarcó que, si bien “los consejeros son personas correctas que trabajan”, es una instancia “que está mal diseñada, ya que funciona como un sistema legislativo cuando es un órgano ejecutivo”.

Insistió en que “los jueces deben ser nombrados por una carrera judicial”, y agregó que “el Consejo de la Magistratura designa jueces de instancia y eso está regulado. El problema más serio es que están regulados los antecedentes, pero la designación demora seis años, muchísimo tiempo”.

“Este es un debate que hay que dar y no ocultar las cosas, porque tenemos jueces que uno no sabe cómo llegaron” al cargo, añadió.

Más adelante reclamó que desde el Estado hay que “despolitizar la gestión, porque no podemos poner amigos en todos lados. Hay que hacer concursos. Debemos tener profesionales”.

También se pronunció en favor de que, a la hora de designar jueces en la Corte, exista “un equilibrio entre lo político y el poder judicial”, y señaló y también que hacen falta “mujeres, porque hoy somos tres varones y nos falta equilibrar”.

Lorenzetti mencionó que el decreto 222/2003 dictado por el ex Presidente Néstor Kirchner “hablaba de este balance” entre designaciones políticas y de carrera, y destacó como ejemplos que “tanto Carmen Argibay como Elena Highton venían del Poder Judicial”.