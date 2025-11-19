El PJ se reunió para definir una estrategia ante las reformas Milei

El Partido Justicialista avanzó este martes en la construcción de una estrategia común frente a las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei. El encuentro tuvo lugar en la sede partidaria y reunió a la conducción del Consejo del PJ, encabezado por su presidenta, Cristina Kirchner, junto a vicepresidentes y consejeros.

La mesa estuvo integrada por los vicepresidentes José Mayans, Lucía Corpacci, Germán Martínez, Mariel Fernández y Ricardo Pignanneli. También participaron los consejeros Vanesa Siley, Juan Manzur, María Teresa García, Eduardo “Wado” de Pedro, Mayra Mendoza, Agustín Rossi y Agustina Propato, entre otros referentes.

Debate interno por las reformas de Milei

Con esta convocatoria, el PJ dio inicio a una serie de encuentros para fijar posición frente a los proyectos clave del Gobierno: el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, impositiva y tributaria que el oficialismo busca instalar en el Congreso.

El dispositivo político continuará mañana, cuando el Consejo partidario reciba al bloque de senadores, liderado por José Mayans, para profundizar la discusión parlamentaria y ajustar la postura legislativa del espacio.

La CGT endurece su posición frente a la reforma laboral

En un movimiento paralelo, la nueva conducción de la CGT mantuvo una reunión con diputados peronistas de extracción sindical para analizar el escenario y anticipar un rechazo frontal a la reforma laboral del Gobierno.

Los integrantes del triunvirato cegetista —Jorge Sola, Octavio Arguello y Cristian Jerónimo— recibieron en la sede de Azopardo a los diputados Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Mario Manrique y Vanesa Siley, además del legislador electo Hugo Moyano (h).

El encuentro, convocado por la flamante conducción de la central obrera, tuvo como objetivo unificar criterios ante un proyecto cuyo contenido aún no fue difundido oficialmente. Tras la reunión, Sola afirmó que la iniciativa “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”, ratificando la postura de resistencia que el sindicalismo prepara frente al debate parlamentario.

Con información de NA