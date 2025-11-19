Audi renueva su apuesta: llega la tercera generación del Q5, con Delfina Blaquier y Nacho Figueras como embajadores

Por Carina Martínez

Desde su debut en 2008, el Q5 se consolidó como referente entre los SUV de tamaño medio en el segmento premium. Ahora, con su tercera generación, Audi busca extender ese liderazgo incorporando tecnología de última generación y un diseño más dinámico.

La nueva gama incluye cinco variantes: Advanced, Advanced Plus, Sportback Advanced, Sportback S line y, como gran novedad para el mercado argentino, el SQ5 Sportback. Todos los modelos se fabrican en la planta de San José Chiapa, México, donde la marca produce el Q5 para todo el mundo, excepto China, que cuenta con producción propia para su mercado interno.

Liderazgo sostenido

La marca de los cuatro anillos mantiene cerca del 32% del mercado de vehículos de lujo en Argentina, posición que le permitió liderar el segmento premium en 10 de los últimos 16 años. En este contexto, Audi decide renovar su segundo modelo más vendido en el país -que representa el 20% de todas sus ventas- solo detrás del Q3, que concentra el 23%.

El momento del relanzamiento coincide con una recuperación del negocio en Argentina. Este año, Audi duplicó sus ventas hasta alcanzar las 2.400 unidades, contra 1.200 en 2024 y apenas 500 en 2023, cuando las restricciones a las importaciones golpearon duramente al sector. Sin embargo, los números aún están lejos del promedio histórico de 5.000 unidades anuales que la compañía alcanzaba en años anteriores.

“El mercado premium en Argentina no llega al 1,5% de la industria automotriz. En Brasil está en torno del 2%, en México es un poco más. Pero en Europa es muchísimo más. En España supera el 25%, en Alemania llega al 40%. Claro que son mercados con otro tipo de poder adquisitivo y cuentan con herramientas, como el leasing, que son claves para hacer crecer el mercado”, analizó Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina, en diálogo exclusivo con la revista Mercado.

A pesar de las limitaciones del mercado local, Wittstatt confía en el potencial de crecimiento y en la fidelidad de sus clientes. “La marca está pasando un momento muy importante a escala global con una renovación muy fuerte de toda su gama de productos. Estamos entrando en una zona de aggiornamiento de nuestros productos como pocas veces en la historia de la marca -señaló el ejecutivo-. Cada vez que hay un auto nuevo hay una fuerte afluencia de clientes. Por ejemplo, ahora que estamos presentando el Q5, empezamos una preventa hace dos meses y los autos hasta fin de año están todos vendidos. Esa es una muy buena noticia”, asegura el ejecutivo.

Equilibrio y deportividad

El nuevo Q5 presenta una estética completamente renovada. La carrocería exhibe proporciones equilibradas con una línea de hombros alta que conecta los faros delanteros y traseros. El frontal se destaca por una parrilla Singleframe más ancha, enmarcada por entradas de aire verticales, mientras que los faros esculpidos refuerzan el carácter deportivo del vehículo.

La versión Sportback ofrece una silueta más dinámica gracias a la caída del techo desde el pilar B, una banda de luz horizontal en la parte trasera y un alerón integrado que acentúa su perfil atlético.

Tres motores para diferentes perfiles

La gama argentina del Q5 se ofrece con dos niveles de potencia, ambos con tracción integral quattro y transmisión automática S tronic de siete velocidades:

Motor de 200 CV (Q5 Advanced): incluye tren de rodaje confort, faros LED Plus, sistema de sonido Audi, techo panorámico, carga inductiva para celulares, cámara trasera, sensores de estacionamiento y sistemas de asistencia a la conducción.

Motor de 272 CV (Q5 Advanced Plus y Sportback S line): incorpora faros Matrix LED con ocho identidades lumínicas digitales, sistema de sonido Bang & Olufsen 3D, Head-Up Display, cámaras de entorno y llantas Audi Sport de 20″.

Además, por primera vez en Argentina, Audi presenta el SQ5 Sportback, equipado con un motor V6 3.0 TFSI que entrega 367 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, con velocidad máxima de 250 km/h.

El SQ5 incluye suspensión neumática adaptativa de serie, escape cuádruple, llantas Audi Sport de 21″, luces traseras OLED y detalles exclusivos S. El interior combina tapizados en microfibra y cuero con grabado S, volante calefaccionado y tres pantallas digitales.

Digital Stage, la cabina del futuro

Toda la gama Q5 adopta el concepto Digital Stage, que redefine la experiencia de conducción mediante tres pantallas: Audi virtual cockpit de 11.9″, pantalla central táctil MMI de 14.5″ y pantalla opcional para el acompañante de 10.9″. El sistema de infotainment está basado en Android Automotive OS e incluye iluminación ambiental con luz de interacción dinámica.

La tecnología de iluminación merece un capítulo aparte. Los faros Matrix LED permiten elegir entre ocho identidades lumínicas digitales en las versiones de 272 CV y el SQ5. Las luces traseras LED Pro (en Q5) y OLED (en SQ5) ofrecen funciones dinámicas como Coming Home/Leaving Home y proyección de luz en el spoiler trasero.

Las funciones de asistencia a la conducción de la nueva gama Q5 incluyen control de crucero adaptativo con función de esquive, frenado automático de emergencia, asistente de cambio y salida involuntaria de carril, cámaras Top View (en versiones de 272 CV), sensores de estacionamiento delanteros y traseros, y asistente de estacionamiento automático. Todos los modelos cuentan con asientos eléctricos con memoria para el conductor.

La gama de colores exteriores incluye opciones sin costo como Blanco Arkona, Rojo Granadina, Azul Navarra, Gris Tambora y Verde Distrito, además de colores exclusivos para el SQ5 y el Sportback S line como Azul Ultra y Dorado Sakhir.

Producción sostenible

La planta de San José Chiapa -Puebla, México-, donde se produce el Q5, es la primera fábrica automotriz del mundo certificada según las normas de la Alliance for Water Stewardship (AWS). El sitio ahorra 150.000 metros cúbicos de agua al año, equivalente a 60 piscinas olímpicas, mediante sistemas de ósmosis inversa y recolección de agua de lluvia. Además, la tasa de reciclado de residuos supera el 90% y se encuentra en la recta final hacia una producción neutra en emisiones de CO2.

Blaquier y Figueras: los nuevos rostros de Audi

El lanzamiento del Q5 marcó el anuncio de la alianza entre Audi Argentina y dos figuras que, tal como señalaron desde la compañía, representan los valores que distinguen a Audi en todo el mundo: Delfina Blaquier y Nacho Figueras. “Es un placer para nosotros iniciar esta alianza con la marca Audi ya que representa deportividad, precisión, diseño e innovación, atributos que resuenan tanto en mi carrera deportiva como en el mundo del diseño en el que Delfina se destaca”, expresaron los embajadores.

Más que vehículos, experiencias

“El target de Audi es una persona sofisticada, no ostentosa, que busca un lujo moderno”, describió Manuel González Quesnel, gerente de Marketing de Audi, durante la presentación. “Fundada en 1909 por un ingeniero alemán, la marca mantiene en su ADN valores como la perfección, la pasión, la fascinación y la innovación, pilares que trascienden en el tiempo”. En este sentido, Audi no solo produce vehículos, sino experiencias, tal como lo define González Quesnel. “El Audi Lounge -en la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle, en CABA- es un espacio con cafetería abierta al público todo el año. El Audi Driving Center en el Autódromo de Buenos Aires ofrece cursos de manejo deportivo y Audi 4K es el torneo de golf amateur más grande del mundo”, describe el ejecutivo.

“La nueva generación del Audi Q5 representa un salto tecnológico y emocional para Audi en todo el mundo, especialmente para nuestros clientes”, resumió, por su parte, Conrado Wittstatt, gerente general de Audi Argentina. Con el Q5 como segundo modelo más vendido de la marca en el país -solo detrás del Q3-, el relanzamiento marca un paso fundamental en la estrategia local de los cuatro anillos.

Precios y disponibilidad

La nueva gama Q5 ya está disponible en la red oficial de concesionarios Audi: