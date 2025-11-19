eldiario.es
El podcast “Algo Prestado” despide el año a lo grande: grabación en vivo con la participación del público

  • Algo Prestado realizará un episodio especial con la participación de Tamara Tenenbaum, Buji, Gino Cingolani, Malena Rey y Pablo Pryluka. Será el martes 25 de noviembre, a las 20 en Casa Brandon con entrada libre y gratuita.

elDiarioAR

19 de noviembre de 2025 13:57 h

El podcast de elDiarioAR, Algo Prestado, cerrará el año a lo grande. El próximo martes 25 de noviembre a las 20:00 Tamara Tenenbaum, Buji, Gino Cingolani, Malena Rey y Pablo Pryluka realizarán la grabación en vivo con presencia del público.

¿Dónde? En Casa Brandon (Luis María Drago 236) con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

“Vamos a estar en vivo con una versión muy extendida del podcast. Habrá dos bloques y después pasaremos una playlist con canciones de cosas que pasaron en estos años del podcast. La idea es que puedan charlar, también hacernos preguntas y conocernos”, anticipó Tamara.

Algo Prestado” es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

