El nuevo escenario en Venezuela abre un frente de competencia para Vaca Muerta

La reciente operación de Estados Unidos en territorio venezolano, que concluyó con la detención de Nicolás Maduro, podría terminar afectando la llegada de inversiones norteamericanas al megayacimiento de Vaca Muerta, según un analista.

“Argentina tiene en Vaca Muerta una enorme reserva de energía. Hasta la semana pasada, éramos la promesa energética más atractiva de Sudamérica, en gran parte porque nuestro competidor natural, Venezuela, estaba fuera del mapa por sanciones y desmanejo. Eso acaba de cambiar”, explicó Ariel Mamani, uno de los referentes jóvenes en educación financiera en América Latina, fundador de INVERARG, una empresa dedicada a acercar el mundo de las inversiones a las personas comunes.

“Si Estados Unidos logra estabilizar la producción venezolana -un proceso que llevará tiempo, pero que el mercado suele descontar por adelantado-, las grandes petroleras globales (Exxon, Chevron, entre otras) tendrán un nuevo destino donde poner sus dólares. La pregunta que debemos hacernos es: ¿esos dólares vendrán a Neuquén o irán al Caribe?”, señaló.

Explicó que Venezuela “tiene una ventaja logística enorme: su posición estratégica. Cerca de las refinerías de Texas”.

Sin embargo, explicó que la Argentina “corre con una ventaja técnica: nuestro petróleo (shale) es ligero y de rápida extracción, mientras que el venezolano es pesado y complejo de extraer. Lo más probable es que no sea una suma cero, pero sí obligará a la Argentina a ser mucho más competitiva fiscal y jurídicamente. Ya no estamos solos en la ‘vidriera energética’ del continente”.

“Lo que podría ser una amenaza para el sector petrolero, podría ser una bendición para los bonos soberanos argentinos (AL30, GD30). ¿Por qué? Por la percepción del riesgo regional. Una Latinoamérica alineada con Occidente es vista por los grandes fondos de inversión como una región más segura. La salida forzosa de Maduro elimina un factor de inestabilidad crónica en la región. Esto podría generar un viento de cola para los activos argentinos, comprimiendo el riesgo país por mejores vistas de los grandes fondos de capital extranjero”, destacó Mamani.

Con información de Noticias Argentinas

JIB