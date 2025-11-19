Tres diputados radicales “con peluca” se suman a La Libertad Avanza, que se acerca a la primera minoría

Tres diputados radicales se sumaron este miércoles a la Libertad Avanza, con lo cual el bloque oficialista tendrá 91 legisladores, y cada vez está más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría en ese cuerpo legislativo.

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier, y Mariano Campero que habían conformado la bancada de Liga del Interior, cuando se fueron del bloque de la UCR, y tenían un interbloque con LLA.

Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca también sumar a otros dos legisladores, una ex PRO, Verónica Razzini, y el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalili puede armar un bloque propio con sus cuatro diputados.

Tampoco está claro que postura que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene siete legisladores que responden al mandatario de esa provincia.

Con información de la agencia NA