Se definieron los cruces del repechaje por los últimos cupos al Mundial 2026: Bolivia-Surinam e Italia-Irlanda del Norte

En la sede de la FIFA en Zúrich se realizó este jueves el sorteo del repechaje internacional para el Mundial 2026, donde quedaron definidos los caminos que recorrerán las seis selecciones que competirán por los últimos dos lugares en la próxima Copa del Mundo.

Bolivia será el representante sudamericano en una instancia que se disputará en México, entre el 23 y el 31 de marzo del próximo año.

El primer camino quedó conformado por el cruce entre Nueva Caledonia (OFC) y Jamaica (Concacaf), cuyo ganador se enfrentará en la final a República Democrática del Congo. El conjunto africano avanzó directamente a la definición por tener un ranking FIFA superior y aguarda por su rival en busca del primer boleto mundialista.

En el segundo cuadro, Bolivia (Conmebol) se medirá ante Surinam (Concacaf) y el vencedor jugará la final frente a Irak, que también accedió directamente a la instancia decisiva por su mejor ubicación en el ranking (58°). El equipo que supere esta llave se quedará con el segundo cupo disponible para el Mundial 2026.

Ambos caminos se resolverán en territorio mexicano, con Monterrey y Guadalajara como sedes. Allí, las seis selecciones buscarán un lugar entre los 48 participantes del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, en una de las etapas más determinantes rumbo a la gran cita del fútbol mundial.

Los repechajes de Europa, por cuatro lugares

La UEFA sorteó este jueves el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en el que 16 selecciones competirán por los últimos cuatro lugares disponibles para el continente.

Los países fueron organizados en cuatro rutas con semifinales y finales a partido único, que se disputarán el 26 y 31 de marzo de 2026, respectivamente.

Los combinados que fueron segundos en sus grupos clasificatorios ocuparon los primeros tres bolilleros del sorteo, mientras que las cuatro selecciones provenientes de la Nations League completaron el cuadro.

En la Ruta A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia-Herzegovina —el ganador de este último cruce será local en la final—. En la Ruta B, Ucrania jugará contra Suecia, que también tendrá localía si avanza a la definición, y Polonia se enfrentará a Albania. La Ruta C tendrá a Turquía frente a Rumania y a Eslovaquia contra Kosovo, con ventaja de localía para este último si accede a la final.

Finalmente, en la Ruta D, Dinamarca buscará su plaza ante Macedonia del Norte, mientras que República Checa se medirá con Irlanda, que quedó sorteada como posible local en la final. Todas las semifinales tendrán localía para los seleccionados provenientes del Grupo 1 (Italia, Ucrania, Turquía y Dinamarca) y del Grupo 2 (Gales, Polonia, Eslovaquia y República Checa).

El formato será de eliminación directa en ambas instancias y el 31 de marzo se conocerán los cuatro seleccionados que completarán la nómina europea para el Mundial 2026, en un repechaje que promete emociones fuertes y varios duelos históricos.