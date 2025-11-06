Laura Ramos, cuando mi niñera participó del asesinato de Trotsky

Desde su columna semanal en el suplemento Sí! de Clarín, “Buenos Aires me mata”, Laura Ramos derribó mitos y se convirtió en la cronista del rock nacional. Periodista y escritora, su último libro es “Mi niñera de la KGB”, editado por Lumen, donde cuenta como una tarde su hermano le cuenta que María Luisa, la vecina que le preparaba la merienda, había sido una espía de la KGB y había participado en el asesinato de León Trotsky.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins