Bizarrap fichó a Daddy Yankee para celebrar el reggaetón en su nueva sesión

Bizarrap está de vuelta. Tras 10 meses desde su última sesión, un formato en el que invita a estrellas de la música como Shakira, Rauw Alejandro o Milo J. para hacer colaboraciones, el productor argentino regresó con una nueva canción. Lo hizo acompañado del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, uno de los grandes íconos del reggaetón, un género al que ambos rinden ahora homenaje en su recién publicado tema.

“Código 787, alias ”El Calentón“ (¡Wuh!)”, canta Yankee al inicio del tema, una referencia al prefijo telefónico de Puerto Rico y al apodo con el que se etiquetó al reggaetonero. “Pon la batería, que llegó el reggaetón / Que lo bueno se metió pa' tu casa / Rey sin misterio levantando la raza”, agrega el intérprete en una canción que recupera el sonido del reggaetón antiguo de inicios de los 2000 para rememorar la música que encumbró su trayectoria.

Quizás precisamente porque el artista reivindica que su “flow” es “eterno” y “ya no es legendario”, la sesión está repleta de referencias a Gasolina (2004), el gran clásico de Daddy Yankee y uno de los himnos del género. “La verdadera gasolina, -lina (Prendan los motore') / No me deja para'o en la esquina, de Santurce pa' Argentina”, dice el cantante aludiendo a uno de los versos más característicos de su conocido tema —“Zúmbale mambo pa' que mis gata' prendan los motore'”—.

La BZRP Music Sessions #0/66, que se conforma con los dos minutos y medio de duración, también tiene tiempo para cambiar el ritmo del sonido en su secuencia final, pareciéndose todavía más a los temas reggaetoneros más reconocidos e imitando la base de producción de estos. Asimismo, el desenlace guarda una sorpresa para los fans de Daddy Yankee, que es la de que vuelva a cantar el verso más mítico de Gasolina para finalizar su homenaje musical.

Desde el lanzamiento de su primer disco de impacto, Barrio Fino (2004), Daddy Yankee se convirtió en el indiscutible rey del reggaetón por convertir un género originario del underground puertorriqueño en el más escuchado del planeta. El single de aquel álbum, el ya mencionado Gasolina, sentó las bases del reggaetón comercial que suena ahora. En 2023, el cantante anunció que se retiraba tras 32 años de carrera y siendo su último disco Legendaddy. Sin embargo, en 2025 volvió con su álbum Lamento en baile.

Por otro lado, este nuevo tema parece abrir una etapa diferente en el futuro de Bizarrap, que llevaba casi un año sin lanzar canción. De hecho, el título del tema, en vez de llevar el número de sesión correspondiente, está catalogado por el argentino como “#0/66”, lo que podría ser un indicativo de que todas las colaboraciones que publique a partir de ahora pertenecen a una era distinta. Por el momento, el productor está dejando que hable por él la música.