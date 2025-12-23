Trump le pidió a Maduro que deje el poder en Venezuela: “Si se hace el duro será la última vez que lo haga”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió que si “se hace el duro” será “la última vez” que lo haga.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: “Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos”

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría “pronto” dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano “se hace el duro”.

“Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, declaró.

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En la rueda de prensa, Trump dijo que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

“Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también”.

También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro acusó a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y anunció acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

