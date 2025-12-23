Políticos, músicos y actores: quién es quién en los archivos de Epstein publicados por la Administración Trump

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un caudal de documentos relacionados con el difunto pederasta Jeffrey Epstein. En el archivo, compuesto por miles de documentos, hay fotografías del magnate y de su cómplice, la británica de alta sociedad Ghislaine Maxwell, junto a algunos de los personajes más importantes del siglo XX. Las imágenes ayudan a entender las relaciones que Epstein y Maxwell forjaron con políticos, músicos, actores y miembros de la realeza.

Condenado por delitos sexuales contra menores en un caso de 2008, Epstein murió en la cárcel en 2019 a la espera de juicio. Maxwell está en prisión cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual de menores.

Andrés Mountbatten-Windsor

En el archivo publicado el viernes hay varias fotos de Andrés Mountbatten-Windsor que parecen ilustrar la manera en que el expríncipe sirvió de puerta de acceso a la alta sociedad británica para Maxwell y Epstein.

Una foto sin fecha muestra a Andrés (que ahora tiene 65 años) recostado sobre las piernas de cinco mujeres mientras Maxwell le sonríe. La cadena de televisión Sky News informó el sábado que la foto fue, al parecer, tomada en Sandringham, la finca real de Norfolk donde el rey Carlos y su familia pasan esta semana la Navidad. La imagen fue cotejada por Sky News con otras fotos tomadas en el lugar.

Otra fotografía, aparentemente de junio de 2000, muestra a Maxwell, Epstein y Mountbatten-Windsor en el palco real de las carreras del hipódromo de Ascot. También hay una tercera imagen, de fecha indeterminada, donde parecen estar de cacería en Balmoral, la residencia escocesa de la familia real.

Bill Clinton

El presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001 aparece en varias de las imágenes publicadas el viernes. Clinton, que ahora tiene 79 años, aparece relajándose en un jacuzzi y nadando en una piscina. En otras fotos posa junto a Maxwell, los músicos Michael Jackson, Diana Ross y Mick Jagger, y el actor Kevin Spacey. Son fotos sin fecha, como muchas de las imágenes que componen el archivo.

Clinton se relacionó con Epstein a finales de los 90 y a principios de los 2000, cuando el millonario aún no había sido detenido. Ninguna de las víctimas de los abusos de Epstein acusó a Clinton, que siempre negó tener conocimiento de los delitos sexuales contra menores del magnate fallecido.

Ángel Ureña, portavoz de Clinton, señala que las fotografías tienen más de 20 años y que el expresidente puso fin a la amistad con Epstein en cuanto supo que había cometido esos crímenes. “Hay dos tipos de personas aquí”, dice Ureña. “Un primer grupo que no sabía nada y rompió con Epstein antes de que sus delitos fueran públicos, y un segundo grupo que continuó su relación con él después; nosotros estamos en el primero y las personas del segundo grupo no van a poder cambiar eso, por mucho que lo intenten”.

Peter Mandelson

El recientemente destituido embajador británico en Estados Unidos (lo destituyeron tras conocerse los detalles de su amistad con Epstein) aparece en una fotografía contemplando a Epstein apagar las velas de una gran tarta de cumpleaños. La imagen forma parte del conjunto de documentos publicados el viernes, pero ya había sido difundida con anterioridad.

Se cree que Mandelson, que es miembro de la Cámara de los Lores y ahora tiene 72 años, era amigo íntimo de Epstein desde principios de los años 2000. “Mi mejor amigo”, le escribió a Epstein en una felicitación por su 50 cumpleaños. En mayo de 2022, Epstein fue presentado al entonces primer ministro británico Tony Blair durante una reunión que, según se cree, fue facilitada por el exdiputado y exministro Mandelson.

Mandelson decidió continuar la amistad tras la condena de 2008 contra Epstein por delitos sexuales contra menores, animándole a “luchar por su pronta liberación”. “Lamento profundamente haber mantenido esa relación con él durante mucho más tiempo del que habría debido”, dijo Mandelson en septiembre, poco antes de que lo destituyeran como embajador.

Michael Jackson

En una de las imágenes publicadas el viernes, el cantante aparece posando con Epstein junto a un gran cuadro. En otra de las fotos aparece junto a Clinton y a la también cantante Diana Ross.

El Departamento de Justicia no ha puesto fecha a las fotos de Jackson y no está claro dónde se hicieron. No hay indicios de que Jackson estuviera al corriente de los delitos de Epstein ni de que tuviera participación en ellos.

Mick Jagger

El cantante de los Rolling Stones aparece en una foto junto a Clinton y a una mujer no identificada (su rostro ha sido ocultado) vestidos de cóctel. El Departamento de Justicia de EEUU no ha revelado cuándo se tomó la fotografía ni dónde.

Jagger, que ahora tiene 82 años, no hizo ningún comentario sobre la publicación del archivo. No hay indicios de que tuviera conocimiento de los delitos de Epstein ni de que participara en ellos.

Kevin Spacey

El actor aparece en una foto junto a Maxwell y Clinton en las salas de guerra de Winston Churchill, las habitaciones secretas subterráneas donde el Gobierno británico se reunía durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree que la imagen es de 2002, cuando Clinton viajó a Reino Unido para pronunciar un discurso durante un congreso del Partido Laborista.

No hay información que sugiera que Spacey, de 66 años, estuviera involucrado o fuera consciente de los delitos de Epstein y Maxwell. El actor, que fue absuelto en un juicio penal por nueve cargos por delitos sexuales en 2023, no comentó los documentos.

Traducción de Francisco de Zárate.