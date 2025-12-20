La Administración Trump comienza a publicar archivos de la investigación contra Jeffrey Epstein por tráfico sexual

La Administración Trump comenzó a publicar archivos de la investigación contra Jeffrey Epstein por tráfico sexual. La publicación llega después de que el Congreso obligara al presidente de EEUU a firmar una ley, doblando su brazo, para hacer públicos unos archivos que Donald Trump se resistió a revelar desde que llegó al cargo.

El plazo vencía en la medianoche de este viernes en EEUU, y el Departamento de Justicia ha comenzado a publicar miles de fotos y registros de llamadas; algunos con gran contenido censurado.

El número total de archivos que se publicarán de acuerdo con el plazo impuesto por el Congreso no está claro, si bien el número dos del Departamento de Justicia, Todd Blanche, declaró en Fox News que esperaba que el departamento publicara “cientos de miles” de registros el viernes y luego varios cientos de miles más en las próximas semanas.

La publicación incluye fotografías, registros de llamadas, testimonios ante el gran jurado y algunos documentos y registros que ya eran de dominio público.

Los registros podrían contener la visión más detallada hasta la fecha de casi dos décadas de investigaciones gubernamentales sobre el abuso sexual de Epstein a mujeres jóvenes y menores de edad.

Esta publicación fue perseguida desde hace tiempo por una ciudadanía deseosa de saber si alguno de los socios ricos y poderosos de Epstein conocía o participó en los abusos. Las víctimas de Epstein también han buscado respuestas sobre por qué las autoridades federales cerraron su investigación inicial sobre las acusaciones en 2008.