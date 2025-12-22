‘Los Simpson' rompen una de sus reglas sagradas: ponen a hablar a este icónico personaje después de 35 años

El primer capítulo de Los Simpson se estrenó el 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos y, en todo este tiempo, la serie de Matt Groening ha seguido ciertos clichés con sus personajes más emblemáticos. Homero continúa obsesionado con la cerveza, Bart todavía la lía con sus travesuras y Lisa se mantiene comprometida con causas sociales y ambientales. 36 años después del estreno en televisión, Maggie, la bebé de la familia, seguía siendo un personaje silencioso. Hasta ahora.

El pasado 14 de diciembre, se estrenó Parahormonal Activity, un nuevo capítulo de la temporada 37 en el que la serie rompió una de sus reglas más sagradas. La pequeña Maggie dejó de estar callada y pronunció una de sus primeras frases largas en la serie. El episodio se desarrolla unos años en el futuro y sigue a Bart cuando es un adolescente y aprende a conducir.

Maggie ya no es tan bebé como en la mayoría de capítulos y, aunque Marge intenta taparle la boca, la niña ha decidido que es hora de hablar. “¡Por favor, no dejéis que Bart conduzca, da mucho miedo! Conduce de forma muy inestable y todos nos tocan el claxon, nos gritan palabrotas y nos enseñan el dedo!”, grita la pequeña. La intervención ha sido muy comentada por los fans de la serie, no solo por lo que supone en la historia de Los Simpson, sino también por la actriz que pone voz a Maggie.

Se trata de la mismísima Lindsay Lohan, quien en sus redes sociales compartió un teaser en el que se podía escuchar la voz del personaje. La actriz, conocida por películas como Chicas Malas o Tú a Londres y yo a California, compartió su felicidad al participar en el doblaje de esta icónica niña pequeña. “Qué sueño hecho realidad ser parte de esta icónica familia”, dijo en su post de Instagram.

Antes lo hizo Elizabeth Taylor

Si bien es cierto que en la gran mayoría de los capítulos de Los Simpson el personaje de Maggie se ha mantenido en silencio (más allá de pequeños balbuceos), la interpretación de Lohan no es la primera. La hermana de Bart y Lisa ha tenido otras intervenciones a lo largo de la historia de la serie, siendo la primera la que la hizo la mismísima Elizabeth Taylor en 1992.

La famosa estrella de Hollywood le dio voz a la primera y única palabra de Maggie hasta entonces: “Papi” (Daddy). Esto ocurrió en La primera palabra de Lisa, episodio de la cuarta temporada, y marcó uno de los momentos más memorables de la serie. Para algunos, que Lohan haya interpretado a Maggie ahora es una manera de cerrar el círculo: esta interpretó a la actriz de Cleopatra en la película biográfica Liz & Dick (2012).

En otro episodio futuro de la temporada 20, Jodie Foster puso voz a un largo monólogo como la Maggie adulta. Los actores James Earl Jones, Viola Davis y Harry Shearer también han interpretado a la pequeña bebé de la familia en distintos episodios no canónicos de Los Simpson.