No, Marge Simpson no murió: “Solo quiero que sepan que está vivita y coleando”

No, Marge Simpson no murió. Y está bien aclararlo porque en las últimas semanas han circulado multitud de titulares en Internet y numerosos mensajes en redes sociales dando por hecho su fallecimiento. Tantos, que dos de los productores de la mítica serie animada, Al Jean y Matt Selman, debieron salir a desmentir el revuelo que se había generado en la red de redes. “Sólo quiero asegurarme de que todos sepan que Marge está vivita y coleando”, escribió este jueves Jean en su perfil de X para cortar de raíz las especulaciones que venían circulando desde el pasado 18 de mayo, cuando en Estados Unidos se emitió Estranger Things, el último capítulo de la temporada 36 de Los Simpson.

Dicho episodio no se ambienta en el presente, sino en el futuro. Un futuro en el que Marge muere y la relación entre Bart y Lisa se enfría hasta el punto de que dejan de ver juntos Rasca y Pica. Años después del trágico suceso, el episodio nos muestra a una Lisa que es ejecutiva de la NBA y a un Bart que dirige una residencia ilegal en la que vive Homero. Lisa, dado su éxito profesional, es invitada a dar un discurso en el colegio de Springfield. Y es ahí, en su vuelta a casa, cuando descubre que Marge grabó un video antes de morir pidiendo a ella y Bart que se cuiden mutuamente. El mensaje surge efecto y los hermanos terminan conectando de nuevo para alegría de Marge, que lo observa todo desde el cielo mientras mantiene una aventura con Ringo Starr.

El batería de The Beatles no murió en la vidad y Marge tampoco en el universo de Los Simpson. Básicamente, porque los personajes de la serie no mueren en el presente salvo grandísimas excepciones (Maude Flanders, Edna Krabappel y, en menor medida, el 'parroquiano' Larry). Los demás, fallecen en los especiales de Halloween en los episodios ambientados en el futuro, como en este caso. Después de 36 temporadas, esto debería estar clarísimo, pero la 'muerte' de Marge ha provocado una incertidumbre sin precedentes. Matt Selman ha expuesto a Variety por qué cree que ha sucedido todo esto: “Los sitios web necesitan tráfico, y los titulares equivalen a tráfico. Y luego puedes explicar que el titular era engañoso al final del artículo. Todos los medios que publicaron la noticia sabían que Marge no había muerto. Todos lo sabían, pero publicaron el titular de todos modos”.

“Obviamente, como los episodios futuros de Los Simpson son todos fantasías especulativas, cada vez son diferentes. Marge probablemente nunca volverá a estar muerta. El único lugar donde Marge está muerta es en un episodio futuro que se emitió hace seis semanas”, aclara el productor, que prefiere ver el lado bueno de todo esto: “Supongo que esto habla del hecho de que la gente se preocupa por Marge. Al fin y al cabo, ¡probablemente sea bueno para el negocio incluso cuando estas historias ridículas y engañosas se hacen virales!”.

El showrunner recuerda, además, que “Los Simpson ni siquiera tiene canon”. Es decir, que no hay una continuidad como tal salvo en pequeños detalles (la doble viudedad de Ned Flanders, por ejemplo), como demuestra que todos los personajes tengan siempre la misma edad y el mismo aspecto sin que por ellos pasen los años. Aun así, no es esto lo único que hay que tener en cuenta a la hora de desmentir la muerte de Marge. Otro detalle importante es que Fox renovó la serie en abril por cuatro temporadas más, acuerdo que no hubiese sido posible sin haber acordado primero la continuidad de las principales voces de la ficción animada. Entre ellas, la de Julie Kavner, que lleva poniendo voz a Marge desde los inicios de la serie y que seguirá haciéndolo próximamente porque, pese a todo lo ocurrido, la matriarca de Los Simpson todavía tiene mucha vida por delante.