Milei desafía a Kicillof con un acto, mientras sube la inflación y hay dudas por vencimientos de deuda billonarios

Luego de marcar el tono de la discusión electoral con su cadena nacional en la que defendió a rajatabla el déficit cero, ahora Javier Milei deberá enfrentar una semana exigente en materia económica. En los próximos días se conocerán indicadores clave, se juega la pauta inflacionaria del mes y debe renovar vencimientos por $15 billones. En el medio, el Presidente volverá a “bajar” al conurbano con un acto en La Plata para nacionalizar la elección bonaerense, mientras Axel Kicillof califica de “roñosa” la campaña libertaria tras un video fake publicado por el mandatario.

El miércoles será una jornada clave para el Gobierno porque se revela el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, en paralelo a que hay una billonaria renovación de letras, con las que la Casa Rosada intenta calmar el dólar a fuerza de tasas altas y enfriamiento de la economía.

Inflación y presión financiera

Tras la inflación de junio de 1,6%, se espera para julio un salto al 2%, posiblemente por el impacto estacional del turismo y algo de la suba del dólar oficial sobre los productos importados –entre el 1 de julio y el 8 de agosto la divisa sumó 100 pesos a su cotización, un 8%–. Para el Gobierno, sin embargo, juega a favor que los precios no escalan porque el consumo está estancado, además que se mantiene la emisión cero.

Este lunes el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) aportó que su índice mensual de precios fue del 2%. A su vez, la semana pasada se registró que el índice en la ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en julio, con el rubro restaurantes y hoteles como motores del aumento debido a las vacaciones de invierno.

La semana financiera estará marcada por exigentes vencimientos de deuda en pesos que deberá afrontar el Tesoro Nacional por más de US$17.000 millones. El “roll over” de vencimientos, más la capitalización de intereses, más la absorción adicional por la eliminación de LEFI, a lo que se suma la incertidumbre preelectoral, convierten a la licitación de este miércoles en una operación sensible.

Durante agosto el Ministerio de Economía deberá renovar $23 billones: $15 billones este miércoles 13 de agosto, y $8,03 billones el 27 de agosto. La inquietud que se generó por los montos de deuda que debe enfrentar el Gobierno hizo que el domingo por la noche el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, tuviera que salir a precisar el monto total de vencimientos durante el delicado período previo a las elecciones. A los vencimientos de agosto se suman en septiembre $7,73 billones y en octubre, $5,58 billones.

Acto en La Plata

En ese marco financiero, Milei reaparecerá el jueves con un acto de lanzamiento de campaña en la ciudad de La Plata. Será su segunda “bajada” al conurbano bonaerense tras la polémica foto del jueves pasado en un terreno baldío en La Matanza con el cartel “Kirchnerismo Nunca Más”.

El armador libertario Sebastián Pareja, en calidad de jefe de campaña para las elecciones por la Legislatura bonaerense, trabaja en el evento que tendrá lugar este jueves a las 18 en el Club Atenas, ubicado en la calle 13, entre 58 y 59. Se esperan la presencia tanto del macrista Cristian Ritondo como de Patricia Bullrich y José Luis Espert, los posibles cabeza de lista LLA en la ciudad de Buenos Aires y la provincia, respectivamente, para las elecciones de octubre

La actividad se desarrollará en la Octava Sección que pone en juego seis diputados, y que lleva al hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni, como cabeza de lista violeta. Ir a La Plata es un desafío para el gobernador Kicillof y un claro intento de Milei de nacionalizar las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

Anoche Kicillof advirtió que los libertarios “van a hacer una campaña roñosa”, luego de que una publicación falsa en X que difundió tanto el Presidente como el vocero presidencial. El video fake modificó un pasaje de una entrevista que dio el gobernador en FutuRock. Kicillof señaló que LLA “hará uso de la tecnología” y de las plataformas digitales con el fin de “hacer decir a uno cosas que no dice”, dado que “mucha gente se informa mediante el teléfono celular”.

