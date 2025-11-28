La diputada del PRO Marilú Quiroz tuvo su evento antivacunas en Diputados y exministros de Salud le salieron al cruce

La Cámara de Diputados se convirtió este jueves en campo de batalla abierto entre dos visiones contrapuestas sobre la evidencia científica en la que se basa la eficacia de las vacunas como método de inmunización colectiva y sus consecuencias en la salud.

La diputada nacional del PRO Marilú Quiroz concretó la actividad “antivacunas”, cuyo anuncio había levantado una enorme polémica y una batería de críticas y advertencias de la comunidad científica.

A modo de “contracumbre”, para combatir lo que consideran una campaña de “desinformación malintencionada”, los diputados nacionales Pablo Yedlin y Daniel Gollan, presidentes respectivos de las comisiones de Salud y Ciencia, organizaron un plenario para reivindicar las políticas de vacunación y sus efectos positivos en la inmunidad colectiva para evitar la proliferación de enfermedades contagiosas.

En esta actividad, respaldada por sociedades científicas y asociaciones profesionales, participaron el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; el ex ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein; la presidenta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), Ángela Gentile; el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología, Roberto Debbag; y la periodista científica Nora Bär, entre otros destacados especialistas.

Durante la jornada, los expertos reafirmaron que la vacunación es una de las herramientas de salud pública más eficaces y seguras en Argentina, y subrayaron el deber institucional de apoyar políticas sanitarias basadas en la evidencia científica.

Al respecto, Yedlin expresó que “Argentina tiene un calendario de vacunas extenso que cubre las necesidades de vacuna de bebés, de los niños, de los adolescentes, de las madres embarazadas, de los adultos, de los adultos mayores, del personal de salud en las distintas etapas y las coberturas son una preocupación”.

“No es una preocupación de ahora, es una preocupación de siempre, pero en las últimas mediciones, sobre todo si uno compara las de este último año, estamos con coberturas muy bajas”, alertó el tucumano.

Por su parte, Kreplak sostuvo que “en nuestro país la vacunación ha sido históricamente una de las políticas sanitarias más exitosas gracias al Calendario Nacional de Vacunación y a las altas coberturas alcanzadas durante décadas”.

“Hoy vemos con enorme preocupación un descenso sostenido de las coberturas como producto del avance de los discursos antivacunas y de la responsabilidad del gobierno nacional de desmantelar, entre otras cosas la política de inmunización”, agregó el ministro de Axel Kicillof.

Al mismo tiempo que se desarrollaba este plenario de comisiones, se llevó a cabo el polémico encuentro “antivacunas” promocionado por Quiroz desde hace semanas.

El auditorio del anexo de la Cámara de Diputados congregó a profesionales y activistas que cuestionan la eficacia de ciertas vacunas, en especial las que se aplican en el marco de la campaña contra el Covid-19.

Desde hace un tiempo, Quiroz insiste sobre la opacidad en la información que cuenta la ciudadanía sobre el contenido de la vacuna contra el coronavirus y llamando la atención sobre posibles efectos adversos.

En este marco, la diputada del PRO pide modificar las leyes que regulan la vacunación para eliminar la obligatoriedad en el calendario oficial, y presentó un proyecto de ley en ese sentido.

Por sus apreciaciones sobre la temática, la chaqueña quedó bajo fuego de sociedades científicas y de buena parte del espectro político opositor.

“No es estar en contra de las vacunas. El proyecto no cuestiona la vacunación como herramienta de salud pública, sino su carácter compulsivo. Queremos un sistema que informe, acompañe y respete decisiones”, indicó la legisladora.

Además señaló que la iniciativa plantea “debatir la responsabilidad jurídica de los padres que deciden no vacunar” a sus hijos.

Algunos de los oradores que intervinieron en los paneles de debate publico fueron Federico Nazar, Pablo Stolkiner, Marcela Sangorrin, Oscar Botta, Mario Borini, Ramiro Salazar Cisneros, Lucía Langer, Pablo Roca, Andrés Ozols, Lorena Diblasi, Eduardo Yahbes, Andrés González Balcarce, Miguel Iannolfi, Iliana Aristeo, Viviana Lens, Xavier Huelmo, Chinda Brandolino y José Luis Rogelio Gettor.