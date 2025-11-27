Quiénes son los diputados que renunciarán el próximo miércoles a sus bancas

Un grupo de diputados nacionales, entre los que están en ejercicio y los que fueron electos el 26 de octubre, renunciarán el próximo miércoles a sus mandatos en la previa a la sesión prevista para la jura de nuevos representantes y elección de autoridades de la cámara.

Las renuncias, que fueron comunicadas por escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se efectivizarán en una sesión pedida por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para las 11 del próximo miércoles 3 de diciembre, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Durante meses se especuló con que Silvia Lospennato (PRO) iba a asumir en la Legislatura porteña tras haber sido la cara del PRO en los comicios de mayo, pero la situación dio un giro y ya comunicó internamente en su bloque que seguirá en la Cámara baja para completar su mandato.

El flamante ministro de Interior, Diego Santilli, comunicó su renuncia a la banca, lo que terminó de ratificar que su candidatura a diputado nacional, encabezando la lista de La Libertad Avanza (LLA) fue puramente testimonial.

Santilli no estaba enterado de todos modos que iba a ser convocado a integrar el Gabinete de Javier Milei cuando puso su firma para integrar la lista libertaria, ni tampoco tiempo después, cuando el devenir de los acontecimientos lo empujó a liderar la nómina tras la renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo por presunto financiamiento narco.

Otro caso atípico es el de Itai Hagman, quien renuncia a su mandato de diputado nacional a dos años de haber asumido, pero con la paradoja de que lo hará como condición para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años. El referente Patria Grande, el partido político que lidera Juan Grabois, aceptó ser cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria luego de que la joven dirigente Ofelia Fernández declinara un ofrecimiento previo de la fuerza política. Como a Hagman le quedaban dos años completos de mandato, no le queda más remedio que renunciar para poder iniciar un nuevo período de cuatro años.

El encumbramiento del economista de Patria Grande fue parte de un acuerdo bendecido por Cristina Kirchner para darle a Grabois la cabeza de lista de la Capital Federal como premio por no romper con el peronismo tanto en el distrito porteño como -fundamentalmente- en la provincia de Buenos Aires. Para el kirchnerismo duro esta decisión es toda ganancia porque quien completará los últimos dos años de mandato que deja vacantes Hagman es el camporista Javier Andrade.

El Frente de Izquierda, fiel a su tradición de rotación de bancas, ya tenía definido que el sociólogo y referente del PTS Christian “Chipi” Castillo renunciaría a su banca para darle lugar a Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero que ya tuvo un paso por la Cámara de Diputados entre el 2015 y el 2017.

El resto de los diputados que renuncian a sus mandatos son representantes de LLA que se postularon a la Cámara Alta y lograron meterse en la próxima composición del Senado.

El caso más llamativo es el de la diputada Lorena Villaverde, quien se prepara para jurar este viernes como senadora en medio de una catarata de impugnaciones de parte del peronismo. La rionegrina fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el estado norteamericano de Florida cuando intentaba trasportar un kilo de cocaína. Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.

Al igual que su antagonista libertaria, Soria también renunciará el martes a su banca para asumir en el Senado por Río Negro, tras resultar electo.

La neuquina Nadia Márquez, una de las grandes revelaciones de LLA en Diputados, seguirá el mismo recorrido: interrumpirá su mandato en la Cámara baja a mitad de mandato para iniciar un período de seis años en el Senado. Tanto Menem como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tienen depositadas grandes expectativas en el papel que puede jugar la neuquina evangelista en la Cámara alta, a tal punto que la promovieron como candidata a la presidencia provisional del Senado.

La salteña libertaria María Emilia Orozco también saltará de Diputados al Senado, tras haber sido electa en los comicios de octubre. Se trata de una joven dirigente proveniente de Ahora Patria, el partido político de Alfredo Olmedo con el que desembarcó en Diputados en 2023. Junto a su compañero y referente Carlos Zapata se integraron a LLA y durante las últimas elecciones Orozco recibió la responsabilidad de ponerse al frente de la lista libertaria en Salta para el Senado.

Pablo Cervi es uno de los diputados que rompió con el bloque de la UCR el año pasado para conformar una bancada de “radicales con peluca”, muy cercanos al Gobierno, que funcionó como aliado firme del oficialismo. Como parte de su conversión total a las Fuerzas del Cielo, le dieron un lugar en la lista libertaria para el Senado encabezada por Nadia Márquez y consiguió un lugar en la próxima composición de la Cámara alta por el triunfo de LLA.

