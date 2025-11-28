En medio de la tensión con la AFA, Javier Milei suspendió su viaje a Washington y no estará presente en el sorteo del Mundial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este jueves que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol 2026, programado para el próximo 5 de diciembre.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense, al que si asistirá el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

“Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio en relación al sorteo del Mundial que se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Esta decisión se da en el marco de la tensión que hay entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino luego de la sanción que se le imprimió a Estudiantes de La Plata por el “espaldazo” a Rosario Central, equipo que fue galardonado como campeón de la Liga por haber obtenido más puntos a lo largo del año, una decisión polémica que causó ruido no solo en el mundillo del fútbol argentino.

De hecho, luego de conocerse la sanción disciplinaria, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra Tapia y la cúpula de la AFA.

“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, fue el mensaje de Bullrich parafraseando, en una parte del escrito, a Diego Armando Maradona.

Con información de Noticias Argentinas

JIB