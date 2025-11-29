Fuerte respuesta al negacionismo: 22 provincias y Nación ratificaron la seguridad de las vacunas

El Ministerio de Salud y las carteras sanitarias de 22 provincias difundieron este sábado un comunicado conjunto en defensa del Calendario Nacional de Vacunación, en el que reafirmaron la seguridad, eficacia y necesidad de las vacunas frente al avance de discursos negacionistas.

Según el texto oficial las vacunas del calendario “cuentan con décadas de uso seguro, están respaldadas por evidencia científica sólida y demostraron su capacidad para prevenir enfermedades graves y evitar millones de muertes”.

El documento, también difundido por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sostuvo además que cada dosis incorporada atravesó “evaluaciones rigurosas” para garantizar su calidad, seguridad y efectividad, controles que se mantienen de manera permanente.

El mensaje remarcó que la vacunación es una política sanitaria “indispensable” y una responsabilidad compartida entre Nación, a cargo de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación: “El compromiso es común, porque proteger a los niños es la prioridad”.

El escrito fue firmado por los ministros de Salud de todas las jurisdicciones, con excepción de Buenos Aires y Formosa, y ratifica un posicionamiento federal en medio de la caída de coberturas y del incremento de mensajes desinformativos en redes sociales.

La publicación fue difundida también en la red social X (antes Twitter) por funcionarios nacionales y provinciales, como parte de una estrategia coordinada para reforzar la confianza pública en el Calendario Nacional y sostener la vacunación gratuita y obligatoria en todo el país.