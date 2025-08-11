Aguiar acusó al gobernador Jaldo de “reprimir y detener ilegalmente” a manifestantes de ATE

El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, acusó hoy al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de “reprimir y detener ilegalmente” a manifestantes de su gremio durante una protesta en el municipio de Yerba Buena. Aguiar acusó a Jaldo de respaldar las “políticas represivas” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La Policía de Jaldo está desbocada y exigimos la inmediata detención de los detenidos. El gobierno provincial no sólo respalda las políticas económicas de (Javier) Milei, sino también replica las prácticas represivas e inconstitucionales de Patricia Bullrich”, manifestó desde sus redes sociales.

Por el momento, las personas arrestadas son tres, y entre ellos se encuentran el Secretario General de la Seccional de ATE Yerba Buena, José Alderete.

Expresó que “no se puede tolerar semejante acto de persecución política” hacia trabajadores que realizaban un reclamo con el fin de que le proveyeran la indumentaria y elementos de seguridad para “trabajar en condiciones dignas”. “Esta es una clara violación al derecho a huelga garantizado por nuestra Constitución Nacional. Protestar no es un delito”, concluyó Aguiar.

Con información de la agencia NA