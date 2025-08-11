Realizaron una reconstrucción clave en la causa por el disparo que dejó gravemente herido a Pablo Grillo

Por orden del Juzgado, la División Balística de la Policía de la Ciudad, junto con peritos de la querella y de la defensa, realizó este lunes una reconstrucción del disparo de granada de gas lacrimógeno que dejó a Pablo Grillo gravemente herido. Las pruebas se desarrollaron en el predio del Centro Argentino de Seguridad, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó a las 10 y se extendió durante tres horas y media. En ese lapso, se realizaron distintas experiencias de disparo con el objetivo de reproducir lo ocurrido el 12 de marzo pasado, cuando el gendarme Héctor Guerrero hirió a Grillo en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís, durante una marcha de jubiladxs frente al Congreso.

Pablo Grillo, de 35 años, fue agredido en la cabeza con un proyectil de gas lacrimógeno aquel 12 de marzo, cuando se encontraba a pocos metros del edificio del Anexo del Senado, durante una de las movilizaciones de los jubilados. Después de una prolongada internación de casi tres meses en el Hospital Ramos Mejía, fue dado de alta el 3 de junio y trasladado al Hospital Manuel Rocca para continuar su tratamiento de rehabilitación.

Este miércoles 13 de agosto, Grillo será sometido a una nueva intervención quirúrgica para colocarle una prótesis en la cabeza, un paso muy importante en su recuperación, según informaron sus familiares.

La familia también reiteró el pedido de dadores de sangre para Pablo, de cualquier grupo y factor. Las personas interesadas pueden presentarse con DNI, de lunes a viernes a las 8 horas, en el Hospital Ramos Mejía (Gral. Urquiza 609, Capital Federal). Es necesario no estar en ayunas.

Las pruebas de este lunes se suman al peritaje planimétrico realizado el 2 de agosto y, en conjunto, permitirán iniciar la elaboración del informe de reconstrucción.

Según la orden de la jueza María Romilda Servini, las pericias deben determinar, entre otros aspectos, la trayectoria y la velocidad del proyectil, la posición en la que se encontraba el arma al momento del disparo, el ángulo de salida y si la granada impactó contra alguna superficie antes de herir a Grillo.

Este procedimiento es considerado una instancia clave en la investigación judicial para establecer las circunstancias exactas del hecho y las eventuales responsabilidades penales.

CRM