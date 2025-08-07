El megaincendio del sur de Francia arrasa 16.000 hectáreas aunque su avance se frena

El megaincendio que desde el martes quemó más de 16.000 hectáreas en el macizo de Corbières, cerca de la ciudad francesa de Narbona, sigue avanzando, pero su marcha se ralentizó y el objetivo este jueves para los bomberos es conseguir fijarlo.

“El fuego continúa progresando”, explicó esta mañana el responsable de los bomberos en el departamento del Aude, el coronel Christophe Magny, en una entrevista a la emisora France Info, en la que ha matizado que el ritmo de ese avance “se ha ralentizado”.

Magny ha hecho hincapié en que fijar el fuego es “el objetivo de la jornada” porque “sigue activo a esta hora” y hay muchos frentes de los alrededor de 90 kilómetros de perímetro que no son accesibles para los bomberos por tierra dada la orografía del macizo.

El coronel ha señalado que hay 2.000 bomberos movilizados, que se van a recibir refuerzos para poder organizar el relevo de los que están desplegados y que, con las primeras luces del día, ha empezado a trabajar un avión bombardero de agua de tipo Dash al que deben añadirse dos hidroaviones Canadair.

Sobre la superficie quemada, ha vuelto a repetir la cifra de 16.000 hectáreas, la misma que las autoridades han venido dando desde el miércoles por la tarde, aunque ha precisado que se va a hacer una nueva evaluación.

El del macizo de Corbières es el mayor incendio que ha sufrido Francia desde 1949. Ha provocado la muerte de una mujer que no quiso evacuar su casa, heridas a dos habitantes de la zona y a once bomberos (dos siguen muy graves) y hay tres personas más que se dan por desaparecidas.

Además de miles de hectáreas de bosque y de campos de cultivo (en particular viñas), las llamas han arrasado al menos 25 viviendas y una treintena de vehículos.

EFE