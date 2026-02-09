Día mundial de la pizza: ¿Por qué se celebra el 9 de febrero?

Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas del planeta y un símbolo de encuentro social en múltiples culturas. Su versatilidad —que permite combinar ingredientes muy diversos— explica parte de su expansión global.

En 2017, la UNESCO declaró al arte del pizzaiolo napolitano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al reconocer su papel en la vida comunitaria y en la transmisión de saberes culinarios entre generaciones. La decisión fue aprobada por el Comité Intergubernamental del organismo durante una reunión en la isla de Jeju (Corea del Sur), tras una campaña internacional que reunió más de dos millones de firmas.

Un emblema de la gastronomía italiana

Aunque hoy es un plato universal, la pizza es uno de los grandes emblemas de la cocina italiana. Su nombre podría derivar del griego pēktos, asociado a algo “sólido” o “coagulado”. La preparación clásica consiste en una masa circular de harina de trigo, agua, sal y levadura, cubierta con salsa de tomate y queso mozzarella, a la que pueden sumarse ingredientes como jamón, anchoas, cebolla o pimientos.

Tradicionalmente se cocina en hornos de leña, aunque su popularización dio lugar a variantes domésticas y a formatos industriales como las pizzas congeladas.

De los panes planos a la pizza moderna

Los antecedentes del plato se remontan a los panes planos que consumían civilizaciones como Egipto, Persia, Grecia y Roma. Soldados persas, por ejemplo, combinaban pan con queso y dátiles, mientras que los romanos lo aderezaban con aceite de oliva y hierbas.

La pizza tal como se conoce hoy surgió en Nápoles, donde comenzó a agregarse tomate a estos panes. Una de las historias más difundidas atribuye la creación de la pizza Margherita al panadero Raffaele Esposito, quien en 1889 habría preparado una receta con tomate, albahaca y mozzarella —colores de la bandera italiana— en honor a la reina Margherita de Saboya. Con el tiempo, esa versión se convirtió en una de las más populares del mundo.

Sabores clásicos y versiones locales

Entre las variedades más extendidas figuran la Margherita, la pepperoni, la cuatro quesos, la napolitana —con anchoas y alcaparras— y la hawaiana, cuya mezcla de jamón y ananá suele generar debate entre los aficionados.

La influencia del plato también dio lugar a reinterpretaciones regionales: desde la tarte flambée francesa hasta el lahmacun turco o el okonomiyaki japonés, demostrando la capacidad de la pizza para adaptarse a distintas tradiciones culinarias.

Otras fechas y algunos datos

Aunque el 9 de febrero es la conmemoración más difundida, existen celebraciones similares en otros países: México la recuerda el 7 de mayo, Chile el 10 de julio, y en Argentina se destaca la Noche de la Pizza y la Empanada cada septiembre.

Algunas curiosidades ayudan a dimensionar su alcance global: la primera pizzería abrió en 1830 en Nápoles; se venden miles de millones de unidades al año; y en 2001 una cadena estadounidense envió pizzas a la Estación Espacial Internacional. Tras la Segunda Guerra Mundial, además, el regreso de soldados estadounidenses desde Italia impulsó su masificación en ese país.

Más allá de las estadísticas, la pizza conserva un rasgo central: sigue siendo, en muchas ciudades del mundo, una comida asociada a la vida compartida.