El Gobierno busca dictaminar en el Senado el Presupuesto: no incorporará el polémico capítulo que cayó en Diputados

Con Patricia Bullrich a la cabeza, el Gobierno intenta este viernes firmar dictamen en el Senado sobre el Presupuesto 2026. Para ello el oficialismo decidió no intentar incoporar el sensible Capítulo 11, tras la caída en la Cámara de Diputados, supo elDiarioAR de dos fuentes parlamentarias distintas.

La senadora libertaria expresó en el marco de la comisión de Presupuesto, que conduce Ezequiel Atauche, que el debate concluya hoy mismo luego de la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y parte de su equipo. “Con estos funcionarios alcanza”, lanzó la legisladora.

Bullrich tuvo que patear la definición sobre la reforma laboral ayer a partir del golpe que recibió el Gobierno en Diputados sobre el Presupuesto: la caída del capítulo que incluía la derogación de la emergencia en discapacidad y de las universidades hizo caer toda la estrategia de Javier Milei. Ahora la Casa Rosada dice que el proyecto de Ley de Leyes es “deficitario” y aunque pretende llevarlo al recinto el viernes 26, podría hacerlo caer o hasta vetarlo. La definición de este viernes es que ese articulado que fracasó en la Cámara baja, no esté en el dictamen que vaya al recinto la semana próxima.

Mientras Guberman exponía, el oficialismo en la comisión pretendía obtener las firmas de mayoría, con aliados del PRO, la UCR y de algunas provincias, para tener el dictamen. Fuentes del oficialismo aseguran que están los apoyos necesarios.

Más allá de que los libertarios no introduzcan ese capítulo en el dictamen, podría intentar incorporarlo en el momento del debate en el recinto en el Senado. En ese caso, si es aprobado, la iniciativa deberá pasar una vez más por Diputados, que preside Martín Menem.

En la Casa Rosada entienden que el capítulo 11 es clave: incluía además las deudas de Camesa con las empresas eléctricas, la restricciones a la ley de zonas fría y la coparticipación Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

La oposición, mientras tanto, aprovecha para profundizar la cuña que se abrió en el oficialismo a partir de que fracasó la estrategia que armó el ministro Diego Santilli y los Menem con los gobernadores dialoguistas. “No están dadas las condiciones para el decreto-veto de Milei. El FMI le pide al gobierno un amplio apoyo político y eso no está sucediendo”, lanzó en ese contexto el jefe de la bancada peronista de Diputados, Germán Martínez. “El Gobierno debería tener la frialdad necesaria para aprender de los errores”, dijo en diálogo con radio Splendid.

MC