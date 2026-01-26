Un avión militar, minerales críticos y silencio oficial: la opaca visita de funcionarios de EE.UU. a Ushuaia

El Boeing C-40 Clipper, matrícula 05-0730, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto Malvinas Argentinas de Ushuaia el domingo a las 11:22. Había salido desde Aeroparque dos horas antes. El viernes había llegado a la Ciudad de Buenos Aires desde San Juan, Puerto Rico, pero inició su ruta en la base Andrews de la Fuerza Aérea norteamericana en Washington. Al cierre de esta nota el avión aún estaba en la capital de Tierra del Fuego. Su plan de vuelo incluye una escala en Neuquén antes de retornar a Aeroparque y volar de nuevo a EE.UU. este jueves 29.

“Está todo en regla”, comentó un vocero mileísta extraoficinalmente a elDiarioAR pero la información sobre el avión norteamericano en suelo argentino, así como quiénes son sus pasajeros –un grupo de congresistas tanto republicanos como demócratas– y qué hicieron estos días, es al menos brumosa.

Aunque los funcionarios y legisladores norteamericanos llegaron el viernes, la embajada de EE.UU., a cargo de Peter Lamelas, recién este lunes anunció la visita. Con un escueto comunicado informó: “Una delegación bipartidaria de miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. visita Argentina. La visita incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica”.

En el ministerio de Defensa que conduce el teniente general Carlos Presti aseguraron en off que el viaje “no es militar” y no habría usado la explanada de las FFAA en el aeropuerto de Ushuaia. Sí obtuvo un permiso de sobrevuelo del COCAES (Comando Conjunto Aeroespacial), el organismo militar encargado de monitorear y autorizar vuelos, incluyendo la detección de aeronaves extranjeras que requieren permisos de sobrevuelo o aterrizaje en el espacio aéreo argentino.

Además del motivo del viaje, tampoco se sabe al detalle quiénes son los pasajeros y su agenda. El Boeing C-40 Clipper es utilizado habitualmente para el traslado de altos mandos militares, funcionarios del Departamento de Estado y delegaciones oficiales del gobierno estadounidense. Se habla de un grupo de unas diez personas o más, diputados y senadores de ambos partidos, incluyendo a sus parejas.

El Comité de Energía y Comercio (House Committee on Energy and Commerce, en inglés) tiene influencia sobre temas que afectan profundamente la vida cotidiana y la economía estadounidense, incluyendo políticas energéticas, telecomunicaciones, salud pública, medio ambiente, seguridad de los consumidores, comercio interestatal y regulación de industrias clave como las de energía, tecnología y productos farmacéuticos. Actualmente está compuesto por alrededor de 52 representantes, con mayoría republicana.

El vuelo ocurre en un marco de estrecho alineamiento de Javier Milei con Donald Trump desde el rescate financiero y la firma de un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos el año pasado. Sugestivamente, hace una semana el Gobierno intervino el puerto de Ushuaia, que tiene una ubicación clave en la disculpa geopolítica de EE.UU. con China. El país avanza además en la construcción de una Base Naval Integrada (BNI). En ese marco, sucesivos jefes del Comando Sur norteamericano visitaron Ushuaia en los últimos años y entre octubre y noviembre pasado Milei autorizó ejercicios militares de EE.UU. en la capital fueguina.

Ruido político

La llegada del avión a Ushuaia causó cierta conmoción política. Ante el silencio de la Casa Rosada, hubo mucho ruido en Tierra del Fuego. Emiliano Fossatto, secretario Legal y Técnico del gobierno provincial, que conduce el peronista Gustavo Melella, advirtió que “cuando hay silencio o confusión, lo que se pone en riesgo es la confianza institucional”. “Nosotros necesitamos saber con precisión quién autorizó el aterrizaje, bajo qué marco legal y con qué objetivos”, reclamó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

Una versión indicó que los congresistas norteamericanos tenían previsto reunirse con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, pero en su entorno lo negaron a elDiarioAR. Desde el municipio señalaron que la reunión fue con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde no respondieron los llamados de este medio. El mismo dato consignó una fuente libertaria local que prefirió el anonimato. Según recogió este medio, los pedidos de entrevistas de los congresistas fueron hechas este domingo.

El caso del avión escaló también en el Congreso. La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López (bloque Justicialista), presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se esclarezcan “de manera inmediata” los motivos del arribo del avión a la capital fueguina. Para la representante fueguina, si el avión trasladó congresistas o funcionarios norteamericanos, “se trata de un hecho grave”, tanto por el tipo de aeronave utilizada —un avión militar— como por la ausencia de información. “¿Quiénes viajaron? ¿Cuántos son? ¿Qué agenda tienen en la provincia? ¿Por qué no hubo comunicación oficial ni intervención del Congreso argentino si se trata de legisladores extranjeros?”, se preguntó López.

López también cuestionó que la llegada del avión estadounidense se produjera en simultáneo con la intervención nacional del puerto de Ushuaia, con la excusa de desvío y malversación de fondos y problemas de seguridad.

“No tiene correlación la intervención del puerto con esto, si el viaje estaba armado de antes”, apuntó una voz ligada a La Libertad Avanza. La fuente sí admitió una “rareza” en el viaje: señaló que a Tierra del Fuego viajan al menos una vez por año delegaciones norteamericanas que se hacen en el marco de visitas oficiales, algo que no ocurrió en esta oportunidad. “Es raro eso”, apuntó el libertario consultado, que cerró con ironía: “Son gringos viaticando”.

MC