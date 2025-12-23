Cristina Fernández de Kirchner podría pasar Navidad internada a pesar de la evolución favorable

El Sanatorio Otamendi difundió este martes el tercer parte médico sobre el estado de salud de Cristina Fernández de Kirchner, quien continúa internada tras la intervención quirúrgica realizada el sábado pasado. Según trascendió desde su entorno, depende de su evolución si pasa o no la Navidad en el hospital.

De acuerdo al informe oficial, la expresidenta evoluciona de manera favorable del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Actualmente recibe tratamiento antibiótico por vía endovenosa y mantiene un drenaje peritoneal, con parámetros clínicos acordes al proceso de recuperación y sin presentar fiebre.

Desde el centro médico indicaron que la paciente seguirá internada hasta completar el tratamiento correspondiente, mientras continúa bajo control médico.

Fernández de Kirchner fue ingresada al sanatorio el sábado luego de presentar síntomas compatibles con apendicitis, diagnóstico que fue confirmado a través de los estudios realizados. Desde entonces, el Otamendi emite partes médicos periódicos para informar sobre su evolución.

Con información de la agencia NA