Cristina Fernández de Kirchner evoluciona sin complicaciones, pero permanece internada

La ex presidenta Cristina Kirchner continuaba con evolución favorable luego de haber sido internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico.

Según el comunicado, “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”.

El parte detalló que “la paciente actualmente permanece con tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin fiebre ni complicaciones hasta el momento”.

Asimismo, se indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, de acuerdo al informe firmado por la directora médica del Sanatorio Otamendi, Dra. Marisa Lanfrandoni.

Javier Milei le deseó una “pronta recuperación” a CFK

En un giro sorpresivo dentro de la habitual confrontación política, el presidente Javier Milei se refirió a la salud de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien permanece internada en el Sanatorio Otamendi debido a un cuadro de apendicitis y peritonitis.

Las declaraciones tuvieron lugar este domingo por la noche durante una entrevista concedida a Luis Majul en la señal LN+. Allí, el mandatario fue consultado por primera vez sobre la situación médica de la exmandataria, quien debió ser intervenida de urgencia.

Milei fue enfático al separar su visión sobre la gestión pública del respeto por la integridad física de las personas. En un tono inusualmente conciliador, el Presidente remarcó la importancia de la empatía en situaciones de vulnerabilidad.

“Como ser humano, nosotros respetamos el derecho a la vida y la propiedad. Puedo tener la peor y más aberrante opinión política, pero no me meto en lo humano. Que tenga una pronta recuperación”, manifestó el líder libertario.