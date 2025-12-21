Vigilia y muestras de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner tras su internación de urgencia

Militantes kirchneristas permanecían este domingo en los alrededores del Sanatorio Otamendi, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia por un cuadro de apendicitis, en una vigilia marcada por muestras de apoyo y expectativa por su evolución médica. Desde las primeras horas de la mañana, más personas se acercaron al centro de salud porteño para interiorizarse sobre el estado de la ex mandataria.

En la puerta del sanatorio se desplegaron banderas, afiches y pancartas con consignas como “Cristina siempre con vos”, “Fuerza Cristina”, “Argentina con Cristina” y “Te queremos mucho”. Entre los símbolos más visibles se destacó una bandera de grandes dimensiones con la frase “Nunca caminarás sola”, que recorría buena parte del espacio donde se concentraban los militantes. El lugar se encontraba custodiado por un operativo de seguridad integrado por Policía Federal y Policía de la Ciudad, con presencia de móviles en el ingreso al establecimiento.

El diputado nacional Máximo Kirchner agradeció públicamente las muestras de afecto hacia su madre. A través de sus redes sociales, compartió imágenes de la militancia congregada en el Otamendi y acompañó las fotografías con un breve mensaje: “Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre”. También se hicieron presentes dirigentes del peronismo, entre ellos la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla.

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue sometida el sábado por la noche a una cirugía laparoscópica de urgencia, luego de ser trasladada desde su departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras el fallo firme de la Corte Suprema en la causa Vialidad. La decisión del traslado se tomó luego de que médicos la evaluaran por una dolencia abdominal y consideraran necesario realizar estudios más exhaustivos, con la correspondiente autorización judicial.

Según el parte médico oficial difundido por el Sanatorio Otamendi y firmado por su directora médica, Marisa Lanfranconi, la ex presidenta ingresó con un cuadro compatible con síndrome apendicular agudo, diagnóstico que fue confirmado y derivó en una intervención que constató una apendicitis con peritonitis localizada. El informe indicó que la paciente evoluciona sin complicaciones postoperatorias y permanece internada en observación, a la espera de nuevos controles.

Con información de Noticias Argentinas

JIB