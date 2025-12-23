“Garca” y “violencia”: el cruce entre Mayra Mendoza y Grabois por la protesta reprimida

La diputada provincial de Unión por la Patria, Mayra Mendoza, cuestionó públicamente al dirigente social Juan Grabois luego de que este denunciara represión policial durante una protesta contra el ordenamiento del estacionamiento medido en Quilmes, una medida que afecta a los llamados “trapitos”.

“No voy a caer en la psicopateada. Juan Grabois me falta el respeto y fomenta la violencia. Dudo de su convicción política”, sostuvo Mendoza, en respuesta a los dichos del referente social, quien había repudiado la intervención de la Policía Bonaerense en la manifestación.

Grabois calificó como “lamentable” que la gestión municipal habilitara la represión de “militantes y trabajadores por una protesta social” y denunció la detención de una mujer identificada como Amanda, quien se encontraba cubriendo la protesta para la prensa. “Pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga”, afirmó, y advirtió que espera que ese “abordaje represivo y cruel” no se convierta en una práctica habitual.

En defensa de Mendoza intervino el legislador bonaerense Facundo Tignanelli, quien también respaldó a la concejala camporista Eva Mieri. “Tanto Mayra Mendoza como Eva Mieri buscan soluciones para el municipio de Quilmes y sus vecinos”, señaló, y consideró injusto poner en duda la empatía de ambas con los sectores más vulnerables.

Tignanelli sostuvo además que, a diferencia de otros dirigentes, Mendoza “prioriza representar a su pueblo” y no cede ante “extorsiones, bravuconadas o amenazas de exposición mediática”, en alusión a las críticas recibidas desde sectores del propio oficialismo.