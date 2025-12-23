Maduro acusó a Trump de querer “gobernar el mundo”: “Un presidente no puede estar pensando cómo meterse en otros países”

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que a su homólogo estadounidense, Donald Trump, le “iría mejor con el mundo” si “atendiera los temas” de su país y criticó que dedique, según él, el “70%” de su discurso a Venezuela.

“Pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo”, dijo Maduro en un acto con productores en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder chavista indicó que “un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países” y aseguró que si vuelve a hablar con Trump se lo va a decir.

“¿Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo, verdad? Lo estaría haciendo muy mal”, añadió.

El pasado 3 de diciembre, Maduro informó sobre una llamada telefónica que sostuvo con Trump en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe que Venezuela denuncia como una estrategia para un “cambio de régimen”.

Para entonces habían transcurridos unos “diez días”, según comentó el mandatario. La llamada, dijo Maduro, fue “cordial” y en un “tono de respeto”, pero no reveló muchos detalles de la conversación.

Justo este lunes, Trump declaró que Maduro sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió que si “se hace el duro” será “la última vez” que lo haga.

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses, pero, aunque no habla abiertamente de derrocar a Maduro, admite que la estrategia del país del Norte es que el presidente venezolano “deje el poder. Sería lo más inteligente”, dijo Trump en las últimas horas.

Venezuela rechazó los señalamientos de narcotráfico y además denuncia como “piratería” que Estados Unidos haya confiscado dos buques que transportaba crudo en los últimos días, tras el anuncio la semana pasada de un bloqueo a petroleros sancionados que entren y salgan del país caribeño.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas.

EFE