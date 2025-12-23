Activistas por el acceso a la cultura afirman haber descargado casi todo el contenido de Spotify para difundirlo gratis

El colectivo Anna's Archive, un grupo activista para “preservar el conocimiento y la cultura de la humanidad”, aseguró que extrajo unos 300 TB de datos de la plataforma Spotify, formando un archivo que comprende 86 millones de archivos de audio y 256 millones de metadatos, entre los que se incluyen nombres de artistas y títulos de álbumes. Según este colectivo, la cifra representa el 99,6% de la música consumida de forma habitual por los usuarios del servicio.

Spotify confirmó que detectó un acceso irregular a sus sistemas. La plataforma se encuentra investigando el suceso y comunicó la desactivación de una serie de cuentas de usuario que cree que están implicadas en la extracción de información. “Una investigación sobre acceso no autorizado identificó que un tercero extrajo metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir la DRM [gestión de derechos digitales] para acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma”, declaró la plataforma.

Desde Anna's Archive afirman que ya publicaron a través de torrents (un archivo o enlace que permite descargar contenidos entre usuarios) los metadatos extraídos de Spotify, así como las imágenes de las portadas y los análisis de audio de las canciones.

Aunque el inventario de Spotify supera los 100 millones de canciones, la empresa indicó que la filtración no constituye la totalidad de su catálogo. Como respuesta al incidente, la plataforma reforzó sus protocolos de seguridad y mantiene la vigilancia sobre comportamientos en su infraestructura para detectar nuevas incursiones.

“El patrimonio musical estará a salvo de la destrucción”

Anna's Archive justifica la publicación de los datos como un proyecto de preservación destinado a proteger el patrimonio cultural ante posibles desastres o conflictos que limiten el acceso a la música. El grupo funciona como un motor de búsqueda que facilita el acceso y descarga de materiales protegidos con derechos de autor. En países, como España, el acceso a su página web se encuentra bloqueado por las operadoras, debido a reclamos de copyright.

“Por ahora, se trata de un archivo exclusivo para torrents destinado a la conservación, pero si hay suficiente interés, podríamos añadir la descarga de archivos individuales desde Anna's Archive. Por favor, hágannos saber si les gustaría que lo hiciéramos”, afirma el colectivo en su comunicado, que pide compartir los torrents para “ayudar a conservar los archivos”.

“Con su ayuda, el patrimonio musical de la humanidad estará protegido para siempre de la destrucción causada por desastres naturales, guerras, recortes presupuestarios y otras catástrofes”, sostienen. Otros usuarios y especialistas, no obstante, recalcan cómo este material protegido ahora puede ser accesible no solo para usuarios, sino también para empresas y organizaciones, que pueden utilizarlo para el entrenamiento de la inteligencia artificial.

La filtración coincide con un periodo de tensiones entre la plataforma y los creadores. Recientemente, grupos como Massive Attack retiraron su catálogo del servicio debido a las inversiones de su fundador en tecnología de uso militar. La recolección de volúmenes elevados de datos para su procesamiento posterior es un patrón identificado por especialistas en el análisis de las estructuras de captura de información de las redes sociales actuales.