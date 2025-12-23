Cambió el pronóstico del SMN para Nochebuena y Navidad en el AMBA: ¿mesa afuera o adentro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico extendido para las Fiestas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y las noticias no son del todo alentadoras para quienes prefieren el festejo al aire libre.

Con temperaturas agradables, el clima parece presentarse algo inestable con las celebraciones de Nochebuena, mientras que el calor se hará sentir con fuerza durante las festividades.

Tras una semana de humedad variable, la inestabilidad atmosférica se consolidará en la región, y hay dudas sobre si los encuentros familiares se desarrollarán sin las interrupciones del mal tiempo que afectaron a la provincia en días anteriores.

Miércoles 24 de diciembre: ¿lluvias para Nochebuena?

De acuerdo con el SMN, el miércoles de Nochebuena arrancaría con cielo algo nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana; y con probabilidades de chaparrones en la tarde y lluvias aisladas en la noche. Las temperaturas se prevén de entre 23 y 34 grados.

Jueves 25 de diciembre: Navidad bajo el sol

Para el día de Navidad, el organismo espera una jornada más templada y con buen clima: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con una mínima de 20 grados y una máxima de 29.

Con información de la agencia NA