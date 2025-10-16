Melina Vázquez y Carolina Spataro, un viaje a las profundidades del feminismo libertario

Melina Vázquez es socióloga, Carolina Spataro es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ambas tienen un Doctorado en Ciencias Sociales y son investigadoras del Conicet. Juntas escribieron “Sin padre, sin marido y sin Estado, Feministas de las nuevas derechas”, de Siglo XXI editores, donde investigan el poco conocido mundo del feminismo dentro de las nuevas derechas.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins