Matías Battistón: ¿quién maneja las cosas en la traducción?

Matías Battistón llega con “La madre de Beckett tenía un burro”, ese libro que no se sabe si es novela, ensayo o diario de un traductor enamorado de sus vacilaciones.

En este espisodio de La Ventana Indiscreta conversamos con Battiston sobre cómo esas versiones del Beckett que traduce conviven con ese otro Beckett que interpreta como autor. Qué decide él como traductor, qué decide como escritor, y hasta qué punto un texto nos maneja a nosotros.

“La madre de Beckett tenía un burro” fue publicado por Emecé

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

