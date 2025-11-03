El estruendo de la impunidad: a 30 años del atentado de Río Tercero

Tres décadas han transcurrido desde aquel momento doloroso y aterrador que, lejos de quedar en el olvido, aún sigue latente. El tiempo pasa, pero el recuerdo permanece intacto, tan vívido como aquel 3 de noviembre de 1995 a las nueve y cinco de la mañana, cuando Río Tercero se transformó en un campo de batalla sin que nadie hubiera declarado la guerra.

Ese día sentimos el estruendo de la traición. El cielo se cubrió con un hongo de fuego. Aún recuerdo las paredes de mi escuela temblando, frágiles como papel, y los vidrios estallando sobre nuestros cuerpos. En el aire flotaba un miedo real, palpable, confuso, imposible de describir. Nadie podía imaginar que, en una ciudad pacífica del interior argentino, a plena mañana y en medio de la rutina cotidiana, estallaran bombas y llovieran esquirlas.

La historia conserva el recuerdo de la mentira inicial. Horas después de la catástrofe, el propio presidente de la Nación viajó a Río Tercero. No vino a consolar ni a prometer justicia, vino a clausurar la verdad. Afirmó, sin investigación alguna, que todo había sido un accidente. ¿Cómo se podía negar tan rápido la posibilidad de un crimen? Con el tiempo, la respuesta se reveló… la verdad lo comprometía.

La búsqueda de justicia no nació en los tribunales, sino en el coraje de una mujer: Ana “Coca” Gritti. Fue ella quien, pese a las amenazas y a la soledad, se animó a enfrentar al poder. Gracias a su tenacidad, la Justicia confirmó que lo ocurrido no fue un error humano ni un desperfecto técnico, sino un hecho intencional y premeditado. Un atentado. Una acción planificada y ejecutada desde el propio Estado nacional para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La corrupción, en su forma más brutal, se tradujo en muerte y desolación.

El máximo responsable político, quien debía haber respondido como imputado en la causa, murió antes de enfrentar a la Justicia. Primero protegido por sus fueros de senador, luego la muerte lo blindó contra la condena. Nuestro pueblo aprendió, así, que la impunidad es una forma de violencia, por eso no adherimos al duelo nacional por su fallecimiento.

Desde aquel momento la ciudad permanece resiliente. La memoria transmutó en lucha colectiva por verdad, justicia y reparación. Esa reparación tomó forma de universidad nacional, porque elegimos la educación como herramienta para reconstruir el futuro truncado debido a que muchos decidieron marcharse del pueblo tras el atentado.

Hoy, cuando algunos se atreven a reivindicar al gobierno responsable de la tragedia, Río Tercero se erige como un recordatorio incómodo. La corrupción no es neutra, la corrupción mata y socava las bases de la democracia.

Este 3 de noviembre habrá transcurrido otra década de una de las páginas más dolorosas de la historia argentina. Aún el Estado Nacional sigue demorando una respuesta definitiva a todas las víctimas que sufrieron pérdidas humanas, materiales y morales. Aunque en 2015 el Congreso sancionó la ley 27.179 para indemnizar a los damnificados, después de diez años de su aprobación, ¿se imaginan cuántas personas recibieron ese resarcimiento? Muchos podrían pensar que la mayoría ya lo cobró, o que solo quedarían unos pocos pendientes. Lamentablemente la realidad es que apenas 200 de los más de 10.000 damnificados, tuvieron respuesta. Lo más doloroso es que muchos de ellos están falleciendo mientras esperan lo que por derecho les corresponde.

Los riotercerenses exigimos que la Nación no solo cumpla con la ley, sino que también acompañe nuestra memoria y nuestro homenaje, tratando el proyecto presentado hace más de dos años para declarar el 3 de noviembre como el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero.

Al conocer la verdad, sentimos la responsabilidad de contarla. Nadie debería olvidar lo que sucedió. Pero para que la verdad quede viva para la posteridad, se necesita que el Estado la abrace oficialmente y la incorpore como parte de su identidad. Río Tercero no quiere ser ‘la ciudad del atentado’. Quiere ser la ciudad que enseñó el valor de la memoria, la importancia de la solidaridad y la dignidad de levantarse incluso cuando todo parecía perdido. No pedimos venganza. Pedimos memoria. Pedimos reflexión. Pedimos el cumplimiento de las leyes y que nunca más la corrupción y la impunidad se cobren vidas.

*La autora es riotercerence y Diputada Nacional por la UCR Córdoba

MC