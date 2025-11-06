Por qué cientos de fans de Taylor Swift van en masa a visitar este cuadro de hace 100 años en un museo de Alemania

Desde que Taylor Swift publicó el videoclip de The fate of Ophelia, una de las canciones más populares de su último álbum The life of a showgirl, pasó algo inaudito. Cientos de jóvenes están acudiendo en masa al Museo de Wiesbaden, en la ciudad del oeste de Alemania, para ver un cuadro del pintor alemán Friedrich Heyser que retrata a Ofelia, el personaje de Hamlet de Shakespeare.

Todo tiene una explicación. Al principio del vídeo musical, Swift aparece en lo que parece ser una recreación de esta pintura, con un vestido blanco flotando en un río entre flores, hasta que la pintura cobra vida y ella comienza a cantar. Los fans no tardaron en volverse locos: tenían que encontrar la obra pictórica en la que la intérprete de Opalite se había inspirado. Y así fue como llegaron hasta este museo alemán con más de 200 años de antigüedad.

“Estamos viviendo un auténtico éxito con las exposiciones sobre Ofelia y estamos bastante sorprendidos y contentos por ello”, compartió Susanne Hirschmann, portavoz del museo. Hirschmann calculó que 500 personas visitaron el museo el fin de semana después del lanzamiento del álbum específicamente para ver la pintura de Heyser, después de haber preguntado al personal del museo dónde podían encontrarla.

Los encargados del centro están sorprendidos por el movimiento tan grande que ha generado la cantante con una canción. “Nos sorprendió mucho. No teníamos idea de que Taylor Swift elegiría esta pintura ni de lo que eso significaría. Los fans llegan desde Alemania, Francia e Inglaterra. Es un fenómeno grande”, señaló el director del museo, Andreas Henning.

La respuesta del museo: un evento exclusivo

Tal ha sido el impacto, que el museo preparó un evento especial en torno al óleo sobre lienzo en el que el pintor trabajó alrededor de 1900. “Los swifties y amantes del arte podrán disfrutar de una breve visita guiada dedicada a la obra, que une la canción de Swift con la historia del personaje de Ofelia. Los visitantes que acudan al museo disfrazados como swifties o como la trágica Ofelia tendrán entrada gratuita”, anunció el museo en sus redes sociales.

Unas 200 personas participaron en el evento exclusivo que tuvo lugar el pasado 2 de noviembre en Wiesbaden. Después de que uno de los expertos del museo explicara las claves de la pintura, los fans pudieron bailar The fate of Ophelia frente al cuadro y hacerse algunas selfies.

No es el único museo del mundo que también está ganando visitantes gracias a la canción de la cantante de Pensilvania. La Tate Britain, la galería nacional de arte británico en Londres, también tiene su propia Ophelia. En este caso, el cuadro en el que se retrata al personaje femenino de Shakespeare es una obra realizada por el pintor inglés John Everett Millais en torno a 1852.