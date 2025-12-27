El discurso de Navidad de Jimmy Kimmel: “Desde una perspectiva fascista, ha sido un año realmente bueno”

Sentado en un sofá, junto a un arbol de navidad y dirigiéndose a cámara. Podría ser perfectamente el discurso de un jefe de Estado o un presidente del Gobierno con su tradicional alocución navideña. Pero es Jimmy Kimmel, el famoso presentador de late night en EE.UU., elegido por la británica Channel 4 para hacer su habitual discurso alternativo por estas fechas. Kimmel, en el ojo del huracán en los últimos meses por sus posturas contra Trump, no deja títere con cabeza. “Desde una perspectiva fascista, este ha sido un año realmente bueno”, asegura.

Kimmel se dirige al público británico para contar “lo que está pasando aquí”, en referencia a EE.UU. “La tiranía está en auge”, asegura. El presentador hace referencia en su discurso navideño a la situación que vivió hace meses. En uno de sus discursos criticó el uso político que se dio al asesinato del ultra Charlie Kirk en una universidad estadounidense. Estas palabras fueron utilizadas por sus detractores, que en EE.UU. son unos cuantos, para presionar a la cadena contra él. En estas presiones participó el propio Donald Trump, con quien Kimmel ha sido muy crítico. ABC suspendió al presentador y al programa, aunque días después acabó levantando el castigo. No tuvo tanta suerte Stephen Colbert, a quien otra crítica a Trump acabó con su contrato sin renovar y el cierre de su programa a final de temporada.

“Ocurrió un milagro de navidad, bueno, fue en septiembre, un milagro de septiembre”, ironiza Kimmel. “Cada año comienza antes la navidad, ¿no creen?”, señala. “Millones de personas dijeron que no era aceptable, gente que nunca vio mi programa, alzaron la voz”, añade, recordando las protestas que hubo en EE.UU. por lo que se entendía que era un ataque a la libertar de expresión. “Por eso volvimos y el show se volvió más fuerte que nunca, ganamos y el presidente perdió”, subraya.

Kimmel celebra durante su discurso cómo los estadounidenses están reaccionando frente a Trump, con protestas como el 'no king'. “Nosotros estamos orgullosos de no tener un rey, en parte es por lo que nos marchamos”, le dice Kimmel al pueblo británico. “Entendedme, no tenemos nada contra vuestro rey, de hecho su hijo vive aquí”, apunta en referencia a Carlos III y el príncipe Enrique, quien se marchó de Reino Unido enfrentado con su familia. “Simplemente, a algunos de nosotros nos supone un problema el tipo que cree que es nuestro rey”, señala apuntando a Trump.

El presentador lamenta cómo en EE.UU. se están “derribando” las bases de su democracia. “Desde la libertad de expresión hasta la medicina, pasando por la independencia judicial, a la propia Casa Blanca, somos un desastre”, apunta. “Sabemos que esto os está afectando también a vosotros”, añade. “Por eso, quiero pedir perdón y queremos que sepáis, o al menos yo lo quiero, que no todos somos como él (Trump), enfatiza.

“No se rindan con nosotros”, reclama Kimmel al pueblo británico, con quien “tenemos una relación especial como sabemos viendo Love Actually”. “Nos estamos tambaleando un poco ahora, pero nos recuperaremos, puede que no lo parezca pero los queremos”, enfatiza. “No somos brillantes. Somos estadounidenses. Nadie lo sabe mejor que ustedes. Siempre llegamos un poco tarde al juego. Pero ¿cumplimos al final?. Quizás. Dennos unos 3 años, por favor. Gracias por su paciencia y gracias por Spider-Man”, termina.

Channel 4 realiza tradicionalmente un discurso alternativo al de las autoridades. Jimmy Kimmel es el último de una larga lista de personajes. En el pasado han participado el cómico Stephen Fry, advirtiendo del auge del antisemitismo; el deportista Tom Daley, contra la homofobia; o incluso un discurso hecho con deepfake de la propia reina Isabel II, advirtiendo del auge de las noticias falsas.