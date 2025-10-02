Jimmy Kimmel y Stephen Colbert aparecen en el late show del otro y ofrecen una exhibición de compañerismo: “Hola Donald”

Los presentadores de late shows estadounidenses Jimmy Kimmel y Stephen Colbert se reunieron anoche en la televisión para animar la velada y, de paso, burlarse un poco del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El uno apareció como entrevistado en el show del otro, y ambos se emitieron en el aire al mismo momento de la noche. Los cómicos han ofrecido una exhibición de compañerismo y oponen resistencia a que el sabotaje de Trump a sus programas acabe con el humor.

“Espero que hayan sacado las botellitas de plastiquito de kechup en la Casa Blanca esta noche”, dijo Colbert nada más comenzar, en referencia a que esperaba que el presidente —junto con sus gustos alimenticios infantiles que tanto han sido criticados— estuviera viéndolos. Después de comentar la celebración de los Emmys, Colbert explicó al público cómo ha llevado la cancelación de su programa: “Nos enteramos de la nominación a los premios justo el día de antes a que nos cancelaran... fue una montaña rusa emocional”. La CBS ha cancelado el programa del presentador a partir de mayo y no ha renovado al cómico por ser una voz crítica contra el republicano.

“Pero yo sabía que todavía quedaba un acto más”, contó Colbert. El cómico explicó anoche cómo decidió avisar a todos sus compañeros que la cadena había acabado con el programa y contárselo también a todos los espectadores estadounidenses al final del programa. En viva voz y en directo, pese a que le recomendaron no hacerlo“. ”No tienen pelotas, Stephen, seamos claros“, le respondió Kimmel.

No faltaron las anécdotas de pesca y barbacoa que han vivido ambos presentadores, amigos desde hace 20 años, siempre entretenidas para el espectador. Y tampoco los chistes más mordaces contra la polarización política que vive el país, mientras involucraban a otros presentadores del mundillo. “Jimmy Fallon, creo que es tremendamente egoísta por tu parte que celebres ahora mismo tu cumpleaños, sabiendo lo dividido que está el país”, dijo Colbert.

El programa de Kimmel ha tenido mejor suerte. Ha sido cancelado durante algunas semanas, después de que el showman de Brooklyn hiciera un comentario sobre la muerte del activista ultraconservador y religioso Charlie Kirk, que fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre. La administración Trump trató de sacar provecho de la muerte de Kirk, y culpar del disparo a un movimiento de odio progresista y woke, o incluso a las personas trans. “Muchos en el mundo MAGA están trabajando duramente para sacar provecho del asesinato de Charlie Kirk”, denunció Kimmel en su show. Y, claro, la cadena ABC decidió suspender el programa después de ser amenazado por la Comisión Federal de Comunicaciones, dependiente del Gobierno de EEUU.

Sin embargo, la presión popular —muchos estadounidenses se han dado de baja de los servicios de la cadena de tele y han cancelado sus suscripciones a Disney+, dueña de ABC— y política contraria al despido de Kimmel —y a favor de la libertad de expresión— ha conseguido la restitución del programa, finalmente.

“Hasta donde yo sé, los de ABC ni siquiera sabían que yo estaba al frente de un programa”, bromeó Kimmel en el programa de Colbert. “Estaba en la oficina cuando me llamaron, y el único sitio privado de allí es el baño. Así que me enteré en el baño. Les abucheé. Me dijeron que cortar la emisión les parecía la mejor opción porque estaban preocupados por lo que yo pudiera decir. Votamos, perdí la votación. Me subí los pantalones, y avisé al equipo”, relató el cómico.

“Conocerte bien es admirarte profundamente, y estoy muy feliz de que hayan vuelto a emitir tu programa”, respondía Colbert.