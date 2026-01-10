Venezuela en cifras: petróleo, pobreza y migrantes en 3 datos claves

Nicolás Maduro se encuentra detenido desde la madrugada del sábado y está a disposición de la Justicia de Nueva York, Estados Unidos, que lo juzgará por diversos cargos vinculados al narcotráfico. El Gobierno norteamericano, en cabeza de Donald Trump, justificó la intervención militar en los cargos criminales que enfrenta el dirigente venezolano, pero también abordó temas como la producción petrolera y la situación social y política que atravesaba el país. Algunas claves sobre la situación de Venezuela antes de la ofensiva estadounidense.

1- El 20% de las reservas de petróleo del mundo están en Venezuela

“Las compañías petroleras van a intervenir y reconstruir su sistema”, declaró Trump tras la intervención en Venezuela. Según datos de 2025 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, equivalente a 303 mil millones de barriles de crudo. Supera incluso a potencias petroleras como Arabia Saudita e Irán. Se calcula que el 20% de las reservas de petróleo del mundo están en Venezuela.

Sin embargo, los datos de producción petrolera arrojan un panorama distinto. Venezuela no es ni siquiera el mayor productor de la región. Según datos de 2024, la producción de petróleo en Brasil fue casi el cuádruple de la venezolana, que sólo representó un 13% de la producción de América Latina. Los datos de Venezuela muestran una tendencia decreciente desde 2005, aunque esa merma se profundizó a partir de 2018.

2- La pobreza alcanza el 86%

Los datos oficiales escasean pero existen algunas mediciones alternativas que permiten evaluar la situación socioeconómica de Venezuela. El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) es uno de ellos. En marzo de 2025 reveló que la pobreza en 2024 fue del 86%. El estudio es una muestra de 4 municipios en los estados de Zulia, Miranda, Cojedes y Aragua y se estableció una línea de pobreza en US$ 391 por familia, equivalente al costo de la canasta alimentaria familiar mensual de diciembre de 2024, según el OVF.

Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida, que elabora el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que en 2024 la pobreza por ingresos en Venezuela fue del 73,2%, con una tendencia a la baja. “Durante el primer semestre de 2024 cae la pobreza como resultado de la estabilidad cambiaria, la reducción de la inflación y el crecimiento económico”, señaló el informe, que ya advertía un panorama muy distinto para 2025.

Los peores indicadores se registraron entre 2018 y 2021, años de hiperinflación en Venezuela. Las cifras de este fenómeno dependen de la fuente que se utilice pero en cualquier caso son muy altas: según el Banco Central de Venezuela, la inflación de 2018 fue del 130.060%, mientras que para el OVZ fue del 1.698.488%.

3- Casi 7 millones de venezolanos abandonaron su país

Hasta noviembre de 2025 se estima que 6,9 millones de venezolanos abandonaron su país. Los datos fueron producidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones en base a información de 17 países de América Latina y el Caribe sobre la cantidad de venezolanos en cada uno de esos estados. El fenómeno se explica mayormente por las migraciones registradas en los últimos 8 años.

Colombia y Perú son, según esta fuente, los mayores receptores de migrantes venezolanos: 2,8 millones y 1,6 millones, respectivamente. Le siguen Brasil, Chile y Ecuador, y, detrás de estos países, Argentina, con 175 mil migrantes venezolanos.

“Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría -es decir, 6,7 millones de personas- ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños”, señala ACNUR en su página web.

*Esta nota fue publicada originalmente en Chequeado acá.

MC