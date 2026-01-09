El Gobierno le devolvió a EEUU los US$2.500 millones que Trump le había prestado a Milei para las elecciones

El mismo día en que le vencían unos US$4.200 millones de deuda, el Gobierno notificó que devolvió parte del swap que Javier Milei consiguió de Donald Trump como rescate financiero al borde de las elecciones de octubre pasado. El monto fue de US$2.500 millones, de un total de US$20.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este viernes que en diciembre pasado “canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por US$ 20.000 millones anunciado el 20 de octubre”.

En su comunicación difundida por redes sociales, el BCRA sostuvo que ese “acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, señaló Scott Bessent en un tuit.

En su mensaje en las redes sociales, el secretario del Tesoro confirmó que EEUU ganó dinero con la operatoria. Ya en noviembre había comprado pesos argentinos para que no escale en la previa electoral y reconoció que “obtuve una ganancia”. En la visita de Milei a la Casa Blanca antes de los comicios legislativos, Trump había amenazado que la ayuda estaba condicionada a que el oficialismo ganara las elecciones.

Ahora, con el Gobierno fortalecido, alineado a la política internacional de Trump y tras haber conseguido un REPO por US$3.000 millones de seis bancos extranjeros para pagar la deuda de este viernes, la Casa Blanca volvió a darle un espaldarazo a Milei. “Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense. Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei”, apuntó Bessent.

