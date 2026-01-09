Con el apoyo de bancos internacionales y ventas de activos, el Gobierno paga este viernes una deuda por US$4.200 millones

El gobierno de Javier Milei tendrá que pagar este viernes los vencimientos de deuda que totalizan US$4.200 millones, en concepto de bonos soberanos emitidos en la reestructuración del 2020.

Se trata de los bonos emitidos en agosto del 2020 -durante el gobierno de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.

El primer día hábil del 2026, el Gobierno envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Durante esta semana, el Ejecutivo concretó las opciones que tenía disponible para reunir los US$4.200 millones. La más reciente fue el préstamo con los seis bancos internacionales por US$3.000 millones, de los cuales utilizará un parte de ese total y el resto irán destinadas a fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

También contará con el ingreso de los US$706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue y parte de las reservas que acumula la entidad a cargo de Santiago Bausili.

Cómo se consiguieron los dólares

El Gobierno se hizo con los dólares para afrontar este viernes US$4.200 millones mediante un préstamo con bancos internacionales para recibir US$3.000 millones.

La operación la notificó el Banco Central, que concertó con seis bancos internacionales “de primera línea”, según el comunicado oficial, una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según comunicó la entidad financiera, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Al comienzo de la semana se supo que el Tesoro Nacional necesitaba reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, se esperaba que el Ministerio de Economía anunciara antes del viernes un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico. Es lo que finalmente se confirmó hoy.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los detalles de los vencimientos que enfrenta la Argentina este viernes son: en bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.

