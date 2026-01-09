La inflación de la Ciudad de Buenos fue de 2,7% en diciembre y sigue en alza

La inflación se aceleró en la Ciudad de Buenos Aires y alcanzó en diciembre el 2,7%, con un incremento de 0,3 puntos con relación al 2,4% de noviembre, según informó el Instituto de Estadística porteño. De esta forma, el año 2025 cerró con un aumento del costo de vida de 31,8%.

Si bien la variación de los precios se muestra acotada, los analistas ponen el ojo en la tendencia ascendente que se viene manifestando en los últimos meses. El martes 13 de enero, el Indec dará a conocer el dato del IPC a nivel nacional.

Uno de los rubros de mayor incidencia y que aportó a este avance es transporte, con un incremento de 5,5% al impactar las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron, en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas promedió un incremento de 2,4%. Al interior de la división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%). Le siguieron, en importancia, pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Los gatos de vivienda tuvieron un alza de 2,1%, debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

Por su parte, los gatos en salud mostraron un alza de 2,5%, por aumento de medicamentos y cuotas de prepagas.

Con la fuerte competencia por la importación, indumentaria registró una suba de 1,2% muy por debajo del promedio.

En tanto, el rubro educación aumentó 2,6%, a partir de actualizaciones de los colegios privados.

Aunque con menos incidencia en el índice general y en los bolsillos de los porteños, los costos bancarios subieron 4,5%.

Restaurantes y hoteles también pegó un salto fuerte con un alza de 4,3%.

Además, por la apertura de las importaciones, los productos de equipamiento del hogar mostraron un avance de 1,6% por debajo del promedio.

El dato de CABA es un mal anticipo de lo que puede dar la inflación a nivel nacional la semana próxima y pone en discusión el programa antinflacionario del gobierno.

El detalle

Transporte: aumentó 5,5%, con una incidencia de 0,59 p.p. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y en los valores del boleto de colectivo urbano. Le siguieron en importancia, los incrementos en los precios de los automóviles y de los pasajes aéreos.

Restaurantes y hoteles: registró una suba de 4,3%, contribuyendo con 0,48 p.p. al Nivel General, por las alzas en los precios de los alimentos en restaurantes, bares y casas de comidas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: promedió un incremento de 2,4% e incidió 0,42 p.p. Al interior de la división, el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,4%). Le siguieron en importancia, Pan y cereales (2,0%) y Frutas (3,7%). En sentido contrario, las caídas en Verduras, tubérculos y legumbres (-5,9%), contribuyeron a quitar presión sobre esta división.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: aumentó 2,1%, con una incidencia de 0,42 p.p., debido a los ajustes en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General, con excepción de Recreación y cultura que registró una variación negativa de 0,7%, como resultado de las caídas en los valores de los paquetes turísticos.

Bienes y Servicios

Durante el mes de diciembre, los Bienes registraron una suba de 2,5%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,7%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga, junto con las alzas en los valores de los gastos comunes de la vivienda y del boleto de colectivo urbano.

Las variaciones negativas en los precios de los paquetes vacacionales contribuyeron a aminorar el alza de esta agrupación. En términos interanuales, los Bienes se aceleraron hasta 25,1% i.a. (+0,8 p.p. respecto del mes previo), mientras que los Servicios disminuyeron su ritmo de aumento hasta 36,1% i.a. (-1,9 p.p.).