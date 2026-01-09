EEUU y Venezuela restablecen el contacto diplomático: Trump envió una delegación a Caracas

El gobierno de Venezuela confirmó este viernes la llegada de una delegación “de funcionarios diplomáticos” del Departamento de Estado de Estados Unidos a Caracas. Y en paralelo la misma administración de Delcy Rodríguez informó que enviará una delegación a Washington, aunque aún no se sabe en qué fecha será esa visita.

El restablecimiento del contacto diplomático lo confirmó a través de su canal de Telegram el canciller venezolano, Yván Gil. Temprano este viernes se supo queque Donald Trump había enviado a un funcionario suyo a la capital venezolana. Se trata del encargado de negocios para la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, John McNamara. Su objetivo es realizar “una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones” de la embajada de Estados Unidos en suelo venezolano, cerrada desde 2019.

El comunicado venezolano fue más cauto sobre las intenciones del intercambio diplomático y buscó limitarlo al reclamo de la liberación de Nicolás Maduro y su esposa: “El Gobierno Bolivariano de Venezuela ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el Gobierno de los Estados Unidos de América, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países, con el propósito de abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del Presidente de la República y la Primera Dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”, apuntó el texto oficial.

Y agrega: “En ese contexto, arriba al país una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a los Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes”.

Trump, dijo el pasado domingo, un día después de la misión en la que fue capturado Maduro y trasladado a Nueva York para juzgarlo por supuesto narcoterrorismo, que Washington ya estaba pensando en reinaugurar la legación estadounidense en el país suramericano.

La embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, cerró en 2019 después de que el propio Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Desde entonces, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano desde su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su embajada en Bogotá.

Con información de agencia EFE

MC