El Vaticano y un intento en vano para darle una salida a Maduro antes de ser secuestrado por Estados Unidos en Caracas

El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó este viernes el Washington Post.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

“Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que “parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad”.

La cita en el Vaticano, que se mantuvo en absoluta reserva y no había sido anunciada, formó parte de una serie de gestiones infructuosas impulsadas por actores estadounidenses y diversos intermediarios —entre ellos representantes rusos, cataríes y turcos, además de la Iglesia católica— para desactivar una escalada diplomática y ofrecerle a Nicolás Maduro una salida segura antes del operativo estadounidense del sábado destinado a detenerlo.

Desde la Santa Sede lamentaron que se hayan difundido fragmentos de un diálogo privado que, según señalaron, no reflejan fielmente lo conversado durante el encuentro, realizado en el período navideño. Así lo indicó la oficina de prensa del Vaticano al Washington Post. En tanto, el vocero de Burch derivó las consultas al Departamento de Estado, que optó por no pronunciarse, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a los pedidos de comentario.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano al diario norteamericano.

En las semanas y meses previos, se sucedieron oportunidades que el exmandatario venezolano dejó pasar. Maduro pareció subestimar el nivel de riesgo que enfrentaba. Su negativa a aceptar distintas alternativas de salida, incluso cuando buques estadounidenses comenzaron a interceptar presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas venezolanas y el tono de Washington se volvió cada vez más duro, terminó por definir su suerte.

Aun así, las gestiones para garantizarle una vía de escape se mantuvieron activas hasta último momento. De acuerdo con una fuente al tanto de las conversaciones, recibió una advertencia final pocos días antes del operativo estadounidense. El mandatario, sin embargo, volvió a rechazarla.

A pesar de ello, EEUU acabó llevando a cabo una operación militar que resultó en la captura y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso habría invitado a Maduro a Washington, para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció pero que el venezolano aparentemente rechazó.

Con información de EFE y medios

JIB