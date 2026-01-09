“No necesito el derecho internacional”: Trump dice que su poder solo está limitado por su “propia moralidad”

Donald Trump aseguró que “no necesita el derecho internacional” y que su poder solo está limitado por su “propia moralidad”.

“Mi propia moralidad, mi propia mente”, dijo Trump en una entrevista con el New York Times en relación a la única limitación a su poder como presidente de Estados Unidos. “Es lo único que puede detenerme”. Y añadió: “No busco hacer daño a la gente”. Sobre su adhesión al derecho internacional, dijo: “Depende de cuál sea tu definición de derecho internacional”.

Trump, que habló con el periódico mientras su Gobierno estudia “una serie de opciones” para intentar hacerse con el control de Groenlandia, también hizo hincapié en la importancia de la propiedad.

“La propiedad es muy importante”, dijo Trump, que añadió: “Porque eso creo que es lo que se necesita psicológicamente para tener éxito. Creo que la propiedad te da algo que no puedes conseguir con un contrato de arrendamiento o un tratado. La propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener con solo firmar un documento”.

Trump también descartó las preocupaciones de que su decisión de derrocar a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela puede sentar un precedente para una posible toma de control de Taiwán por parte de China o un intento de Rusia de controlar Ucrania.

Para justificar los ataques de Estados Unidos a Venezuela, Trump repitió sus controvertidas afirmaciones de que Maduro había enviado supuestamente a miembros de pandillas a Estados Unidos. “Era una amenaza real... No hay gente entrando en China. No hay drogas entrando en China. No hay todas las cosas malas que hemos tenido. No se han abierto las cárceles de Taiwán y la gente no ha entrado en China”, dijo Trump, añadiendo que ningún delincuente “ha entrado en Rusia”.

Trump aseguró que no cree que el presidente chino Xi Jinping vaya a tomar el control de Taiwán, y declaró al New York Times: “Depende de él. Pero, ya sabes, le he expresado que me disgustaría mucho que lo hiciera y no creo que lo haga. Espero que no lo haga”. Y añadió: “Puede que lo haga cuando tengamos otro presidente, pero no creo que lo haga mientras yo sea presidente”.

Tampoco parece preocuparlo el último tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, que expirará el mes que viene. “Si caduca, caduca”, dijo Trump, y agregó: “Simplemente haremos un acuerdo mejor”. Continuó diciendo que China debería incluirse en futuros acuerdos, y sumó: “Probablemente querrán que participen también otros actores”.

La última entrevista de Trump se produjo en medio de crecientes tensiones internas después de que el ICE matara a una mujer el miércoles en Mineápolis, lo que provocó intensas protestas, y en medio de las tensas relaciones con los aliados europeos por la posible toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos.