Charlie Kirk, activista ultra y aliado de Trump, murió tras recibir un disparo en un acto en una universidad

Charlie Kirk, el influyente activista y comentarista de ultraderecha y director ejecutivo de Turning Point USA (TPUSA), una plataforma mediática juvenil, recibió un disparo este miércoles mientras participaba en un acto en Utah. El presidente de EEUU, Donald Trump, fue quien anunció su muerte dos horas después del tiroteo.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, anunció Trump: “Nadie comprendió el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”

“En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo el país ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 18.00”, ha anunciado Trump. Así, la bandera en el jardín norte de la Casa Blanca fue bajada a media asta a las 17.20 de este miércoles –hora local–,. después de que Trump anunciara la muerte de Charlie Kirk.

La Casa Blanca estuvo siguiendo el suceso desde la Situation Room –la sala de seguimiento de crisis–, con la Agencia de Seguridad Nacional y el secretario de Estado, Marco Rubio, según la Fox.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba y estaba sentado bajo una carpa en el patio de la Universidad del Valle de Utah.

Kirk se encontraba participando en la gira The American Comeback Tour, organizada por la filial de TPUSA en Utah Valley.

“Debemos rezar por Charlie Kirk, que ha sido disparado. Un gran hombre de pies a cabeza. Que Dios lo bendiga”, había posteado el presidente de EEUU al conocerse el ataque.

“Hoy, alrededor de las 12.10, se produjo un disparo contra el orador invitado, Charlie Kirk”, informó la universidad en un comunicado. “Su personal de seguridad lo cogió y se lo llevó del lugar. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido [que luego fue puesto en libertad]”.

El equipo de prensa de TPUSA confirmó a Fox News que Kirk había recibido un disparo, pero que se desconocía su estado. Según el portavoz de Kirk, “Charlie Kirk recibió un disparo en la Universidad del Valle de Utah. Se desconoce su estado”.

La universidad añadió que el campus ha sido cerrado y que las clases están canceladas hasta nuevo aviso.

Un portavoz de la policía de la Universidad del Valle de Utah declaró a la CNBC: “Lo que sabemos actualmente es que Charlie Kirk llevaba unos 20 minutos de su presentación cuando oímos disparos desde un edificio cercano y, según nuestro conocimiento, fue alcanzado y se lo llevaron junto con su equipo de seguridad fuera del recinto, desalojando el patio”.

Poco antes de que sonaran los disparos, Kirk tuiteó: “¡ESTAMOS. DE VUELTA! La Universidad del Valle de Utah está LISTA para la primera parada de la Gira de Regreso a Estados Unidos”.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización juvenil ultraconservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

Aumento de la violencia política en EEUU

En los últimos meses se produjo un aumento de la violencia política en Estados Unidos en todo el espectro ideológico, desde el asesinato de una legisladora demócrata estatal de Minnesota y su esposo en su domicilio en junio; hasta el el atentado con bombas incendiarias en un desfile de Colorado para exigir la liberación de rehenes por parte de Hamás; el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania, judío, en abril y el tiroteo contra el presidente de EEUU, Donald Trump, durante un mitin de campaña el año pasado.