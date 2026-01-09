Los cinco presos españoles liberados por Venezuela llegaron a Madrid y ya están camino a sus casas

Los cinco españoles liberados este jueves por Venezuela —Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel— ya están en España. Los cinco aterrizaron en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerca de las 14 de España, donde les esperaban allegados y una multitud de medios de comunicación, y ya abandonaron las instalaciones de camino a sus casas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró este viernes que está pendiente de que pueda haber alguna liberación más de presos españoles de las cárceles venezolanas que se sumarían a los cinco liberados. “Hay una persona en concreto sobre la que tenemos esperanzas que pueda ser puesta en libertad de las próximas horas o en los próximos días”, dijo en una entrevista en EFE.

José María Basoa y Andrés Martínez Adasne irán en auto hasta Bilbao. Albares, que habló con cada uno de ellos, aseguró que los cinco se encuentran bien físicamente y con un “gran deseo” de recuperar la normalidad en sus vidas cuanto antes.

Detenidos entre 2024 y 2025

Basoa y Adasne fueron detenidos en octubre de 2024 acusados de estar implicados supuestamente en un plan para llevar a cabo actos “terroristas” en contra de Nicolás Maduro. Venezuela aseguró entonces que los dos españoles detenidos tenían “vínculos” con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español, algo desmentido por el Gobierno.

En la operación donde fueron detenidos Basoa y Martínez Adasne también han fueron arrestados dos estadounidenses, otro ciudadano checo, así como una venezolana. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó entonces que ambos se encontraban cerca del aeropuerto de Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas (al sur del país, en la frontera con Colombia y Brasil), “en situación irregular” y “tomando fotos”, así como que portaban armas que iban a ser utilizadas para “acometer acciones fascistas”.

El Ministerio español de Exteriores desmintió que los dos formasen parte del CNI español, como sostenía el Gobierno venezolano, ni que pertenezcan a ningún otro organismo estatal. Según sus familias, ambos estaban en Venezuela como turistas. El 9 de septiembre de 2024, y tras perderles la pista, denunciaron su desaparición en redes sociales y ante la Policía.

Miguel Moreno Dapena es canario y fue arrestado en junio cuando navegaba en el buque N35, un barco de exploración marina con bandera de Panamá, que fue interceptado a mediados de junio del pasado año por la Armada de Venezuela, al considerar que realizaba “investigaciones científicas” con un comportamiento “muy sospechoso” en la zona económica exclusiva del país. También fueron apresados sus ocho compañeros de tripulación. Su hermano ha confirmado a RNE que ya se encuentra en el consulado de España y que llegará mañana a Madrid.

El cuarto liberado es el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, detenido en diciembre de 2024.

A ellos se suma Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, arrestada en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país. El ejecutivo la acusaba de estar “presuntamente vinculada” con una trama conspirativa para asesinar al mandatario Nicolás Maduro.